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Беларусь - Китай: курс на укрепление и углубление взаимодействия. Переговоры лидеров двух стран пройдут в Пекине
Курс на дальнейшее выстраивание дружбы и сотрудничества. Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск сегодня утром.
Главы государств проведут в Пекине переговоры в узком и расширенном составах. На повестке - развитие сотрудничества в разных направлениях, реализация совместных проектов, взаимодействие в политической сфере. Это будет 13-я встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Семь раз лидеры встречались во время визитов нашего Президента в КНР. Один раз - в Беларуси (Си Цзиньпин посещал Минск в 2015-м). Еще трижды встречи были на полях саммитов ШОС. По итогам последнего в Самарканде в минувшем году двусторонние отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства - это высший уровень доверия, которого в мире со стороны Китая удостоены немногие. Беларусь и Китай давно идут по пути укрепления сотрудничества.
Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):
Действительно, Китай в настоящее время фактически является локомотивом мировой экономики, особенно в вопросах ее открытости, в отличие от стран Запада, которые вводят санкции и разного рода ограничения.
Говоря о перспективах китайско-белорусского сотрудничества, Владимир Шаповалов подчеркнул, что Беларусь является очень важным европейским партнером. "Самое главное состоит в открытости белорусской экономики в отношении взаимодействия с Китаем. В этом смысле для Китая Беларусь с ее научным, техническим, интеллектуальным, образовательным, человеческим потенциалом является базовым, ключевым партнером. Для Беларуси Китай очень серьезное окно возможностей, особенно в условиях практического прекращения блокады отношений с Западом. По сути, создается единое экономическое пространство из Китая, России, Беларуси", - подытожил политолог.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России:
Развитие технологических проектов с Китаем является приоритетом, т.е., если раньше это была некая опция, то сегодня это необходимо, потому что и Беларусь, и Россия нуждаются в развитии высокотехнологичных отраслей экономики, включая сюда микроэлектронику, точное машиностроение на изготовление компонентов для самолетов, для всякого рода техники, автомобильного производства и т.д.
Алексей Зубец отметил, что если китайские инвесторы проявят дополнительный интерес к созданию экономических кластеров на территории Беларуси, безусловно, это будет полезно. «Я думаю, что в нынешних условиях развитие таких технопарков становится одним из главных приоритетов сотрудничества", - подчеркнул политолог.
За последнее десятилетие наши страны связали большие проекты, они настоящие локомотивы экономики. "Великий камень" - здесь производят высокотехнологичную продукцию. Интерес к площадке не снижался даже в пандемию. Большие перспективы и у Белорусской национальной биотехнологической корпорации, в мире таких единицы. Взаимная торговля тоже на подъеме: Китай традиционно в тройке торговых партнеров Беларуси.
Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае: Республика Беларусь в вопросах экспорта белорусской продукции по темпам роста экспорта в Китай переместилась со 136-й на 38-ю позицию. Это хороший показатель, который свидетельствует о том, что и Китай заинтересован в нашей продукции, и Республика Беларусь отработала соответствующие механизмы, аккредитацию наших продуктов для реализации на рынке Китая. Китайцы прекрасно знают белорусские продукты и с удовольствием их покупают. Продукты из Республики Беларусь ассоциируется у китайских покупателей как качественные, как экологически чистые товары.
В рамках визита планируется подписать более двух десятков документов. Ожидается, что это послужит импульсом для дальнейшего развития взаимодействия Минска и Пекина в разных сферах - от торговли и инвестиций до культуры и спорта.
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