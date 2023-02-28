Беларусь - Китай: курс на укрепление и углубление взаимодействия. Переговоры лидеров двух стран пройдут в Пекине

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России:



Развитие технологических проектов с Китаем является приоритетом, т.е., если раньше это была некая опция, то сегодня это необходимо, потому что и Беларусь, и Россия нуждаются в развитии высокотехнологичных отраслей экономики, включая сюда микроэлектронику, точное машиностроение на изготовление компонентов для самолетов, для всякого рода техники, автомобильного производства и т.д.



Алексей Зубец отметил, что если китайские инвесторы проявят дополнительный интерес к созданию экономических кластеров на территории Беларуси, безусловно, это будет полезно. «Я думаю, что в нынешних условиях развитие таких технопарков становится одним из главных приоритетов сотрудничества", - подчеркнул политолог.