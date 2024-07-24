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Александр Лукашенко инспектирует ход уборочной

Александр Лукашенко инспектирует ход уборочной

Президент Беларуси Александр Лукашенко инспектирует ход уборочной кампании. Глава государства приехал в сельхозпредприятие "Восход", сообщает БЕЛТА.

В развитие недавнего селекторного совещания, где детально обсуждались вопросы уборочной, Президент знакомится с ситуацией на местах.

Государственное предприятие "Восход" расположено в пригороде Минска. Это многоотраслевое хозяйство, которое специализируется на производстве молока, мяса КРС, кормов, выращивании картофеля, зерновых, рапса, кукурузы, продукции садоводства, сыров.

Фото: БЕЛТА

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