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А. Лукашенко - кооператорам: Работать надо добросовестно, рост цен на социальные товары недопустим
Мировые цены на продовольствие в сентябре выросли до рекордных отметок. Понятно, что до голодных игр в этом сезоне не дойдет, но за продовольственной безопасностью надо следить. Потребительская корзина в Беларуси - самый понятный стандарт для любого человека. Наполовину она состоит из таких необходимых продуктов как хлеб, молоко, сахар и крупа. В нее же входит одежда, услуги ЖКХ и определенные лекарства.
Однако в мире многие страны пересматривают этот набор в сторону уменьшения. Беларусь так делать не собирается, поэтому Президент поучаствовал сразу в двух мероприятиях на неделе, связанных с этой самой корзиной.
Подробности расскажет Вероника Бута. Торговля - это целое искусство. И если в городах привыкли к изобилию товаров и магазинов, то на селе спасают автолавки. Иногда единственная возможность купить свежий товар.Несколько раз в неделю жители деревни приходят сюда за сладким, мясом, колбасой, сахаром. Его, вопреки слухам, хватает. Но и автолавка - вид вымирающий. Как ее сохранить, чтобы она не закрылась навсегда? Их позывные знакомы даже местным собакам.
Автолавки - это, скорее, не об экономической выгоде, а о человечности. Не каждая торговая сеть готова прийти туда, где большого дохода не увидишь. Всего по стране около 5 тысяч точек на карте, где постоянно проживают всего пару человек.
Протяженность отдельных маршрутов до 200 км. Для многих сельчан автолавка - это центр общественной жизни и досуг. Не менее занятный, чем приезд съемочной группы.
Конкуренция в некоторых (наиболее оживленных районах) все же есть. Подтягиваются крупные торговые сети, приходят частники, правда, по отдельным откровенно плачет санстанция. Продажа молочки и мяса без холодильников - та еще русская рулетка, но оставим их для внимания профильных ведомств. Если смотреть шире, то конкуренция подстегивает работать лучше.Пятничное собрание с активом Белкоопсоюза - как раз об этом. Стоять на месте - значит проиграть.
Новая форма для потребкооперации - мелкий опт
Теперь и в регионах. Глубокий дисконт - главный ее принцип. А это уже магазин в агрогородке Кадино. По сути, торговый центр. Полный ассортимент в продаже. Еще и подспорье для сельского жителя.Сети нужны свежие идеи, скорость, интернет. Доставка на дом - мировой тренд. Особенно в пандемию.
Например, фаст-фуд - запрос современного общества. Одним из первых откликнулся Дзержинск. И вот, пожалуйста, около двух сотен посетителей в день. За неполный год проект стал полноценным корпоративным брендом Белкоопсоюза. Открыто уже 13 объектов. Значит, кооперация умеет работать. Нужна лишь инициатива!
Двигаться и шевелиться нужно самим - это закон рынка. Правила игры, похоже, новый глава потребкооперации принимает. Государство поможет, если нужно. Например, лизингом под оборудование. На старте это особо важно. Следующий шаг - хорошая реклама. Потребкооперация явно отстает от крупных сетей. Маркетологом выступить готов лично Президент. Опыт работы имеется. Летом монетизировал свислочскую плетенку. Продажи возросли в разы.А вот и новый товар для рекламы - белорусская смаженка кировского производства. Перед этими смаженками не устоял даже глава Администрации Президента.
Шутки шутками, но Президент дал кооператорам понять: работать надо добросовестно. Рост цен на социальные товары недопустим! Разобраться пора и с зарплатами: 800 рублей в месяц- не дело. В помощь местная власть. Один на одинв решении проблем точно не оставят.
Да, сбои были на пару дней. На совещании по сельскому хозяйству Президент не двузначно намекнул, повторять не стоит.Изобилие свежих овощей, ягод и фруктов на наших прилавках круглый год. Да, не всегда и не все белорусское - вопросы к стабфондам. Нужно больше современных хранилищ. А еще нужно больше и чаще напоминать: ассортимент в магазинах дается не так просто.
Идея Президента - молодежь подключить к уборке фруктов и овощей
Людьми и для людей. Труд аграриев - бесценен. Хоть на первый взгляд и неприметный. Потомуидея Президента - молодежь приобщить к земле. Например, подключить к уборке фруктов и овощей. Что ж, иногда быть оффлайн полезно для здоровья.
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