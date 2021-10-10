А. Лукашенко - кооператорам: Работать надо добросовестно, рост цен на социальные товары недопустим

Мировые цены на продовольствие в сентябре выросли до рекордных отметок. Понятно, что до голодных игр в этом сезоне не дойдет, но за продовольственной безопасностью надо следить. Потребительская корзина в Беларуси - самый понятный стандарт для любого человека. Наполовину она состоит из таких необходимых продуктов как хлеб, молоко, сахар и крупа. В нее же входит одежда, услуги ЖКХ и определенные лекарства.



Однако в мире многие страны пересматривают этот набор в сторону уменьшения. Беларусь так делать не собирается, поэтому Президент поучаствовал сразу в двух мероприятиях на неделе, связанных с этой самой корзиной.



Подробности расскажет Вероника Бута. Торговля - это целое искусство. И если в городах привыкли к изобилию товаров и магазинов, то на селе спасают автолавки. Иногда единственная возможность купить свежий товар.Несколько раз в неделю жители деревни приходят сюда за сладким, мясом, колбасой, сахаром. Его, вопреки слухам, хватает. Но и автолавка - вид вымирающий. Как ее сохранить, чтобы она не закрылась навсегда? Их позывные знакомы даже местным собакам.



Автолавки - это, скорее, не об экономической выгоде, а о человечности. Не каждая торговая сеть готова прийти туда, где большого дохода не увидишь. Всего по стране около 5 тысяч точек на карте, где постоянно проживают всего пару человек.

Протяженность отдельных маршрутов до 200 км. Для многих сельчан автолавка - это центр общественной жизни и досуг. Не менее занятный, чем приезд съемочной группы.