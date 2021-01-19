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Президент Беларуси: Мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза
Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны. Итоги работы отрасли обсудили сегодня во Дворце Независимости.
Работу лесной отрасли обсудили у президента
Президент акцентировал, лес - важный ресурс, который требует рачительных и современных подходов в ведении хозяйства. От того, как грамотно распоряжаться лесными ресурсами, во многом зависит и рост экономики страны, и баланс экологии в регионе. Переработка леса должна быть максимальной. На эту задачу нацелены в том числе пеллетные заводы. Президент ориентирует правительство активнее замещать своей продукцией импорт.
Стратегический возобновляемый ресурс
Сейчас леса занимают почти половину территории нашей страны. Это очень высокий показатель для ценнейшего возобновляемого ресурса. Беларусь прочно закрепилась в десятке самых лесных государств Европы. Причем только за годы независимости такие площади были увеличены почти на один миллион гектаров. Таким образом, наша страна стала одним из ведущих государств Европы с точки зрения лесных ресурсов. Корневой запас древесины почти 2 миллиарда кубических метров.
Инновации лесного хозяйства
В отрасли постоянно внедряют самые передовые технологии. Хороший пример - новый тепличный комплекс при Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре. Здесь генетики и селекционеры выращивают посадочный материал для белорусских лесов. Доля таких технологий в создании лесов около 50 %. Инновационный подход в отрасли ощущают все, вплоть до рядовых сотрудников.
Лесная отрасль: итоги года
Акцент на местные виды топлива
Президент поставил задачу продолжить работу по вовлечению в оборот всего имеющегося древесного ресурса. Будет продолжено и создание производств по выпуску топливных пеллет. Т.е. это очевидная ставка на местные виды топлива. В ближайшее время будут пересмотрены подходы к использованию в этом качестве природного газа.
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