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Александр Лукашенко на совещании обсудил вопрос о развитии свиноводства
Вопросы развития свиноводства обсуждают 4 сентября на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет БЕЛТА.
Как отметил глава государства, в ближайшее время состояние дел в животноводстве станет темой выездного республиканского семинара-совещания. И сегодняшнее мероприятие -один из первых шагов по подготовке этого выездного семинара.
"Однако из-за специфики имеющихся проблем в свиноводстве мы рассмотрим ситуацию в этой важной сфере АПК, которая дает четверть от общего объема производства мяса в стране, - сказал Президент. - По результатам работы последних двух лет здесь отмечается отрицательная динамика, что вызывает у меня (надеюсь, и у всех присутствующих) большое беспокойство. Это привело к тому, что вопрос пришлось выносить на самый высокий (президентский. - Прим. БЕЛТА) уровень".
Фото: БЕЛТА
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