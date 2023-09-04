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Александр Лукашенко на совещании обсудил вопрос о развитии свиноводства

Александр Лукашенко на совещании обсудил вопрос о развитии свиноводства

Вопросы развития свиноводства обсуждают 4 сентября на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Как отметил глава государства, в ближайшее время состояние дел в животноводстве станет темой выездного республиканского семинара-совещания. И сегодняшнее мероприятие -один из первых шагов по подготовке этого выездного семинара.

"Однако из-за специфики имеющихся проблем в свиноводстве мы рассмотрим ситуацию в этой важной сфере АПК, которая дает четверть от общего объема производства мяса в стране, - сказал Президент. - По результатам работы последних двух лет здесь отмечается отрицательная динамика, что вызывает у меня (надеюсь, и у всех присутствующих) большое беспокойство. Это привело к тому, что вопрос пришлось выносить на самый высокий (президентский. - Прим. БЕЛТА) уровень".

Фото: БЕЛТА

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