А. Лукашенко рассказал детали будущих переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином

Встреча с Президентом была очень плодотворной. Мы получили поддержку и надеемся осуществить новые проекты в Беларуси, которые будут востребованы вашей экономикой. В частности, речь о таких высокотехнологичных, как третья очередь Белорусской национальной биокорпорации (она предусматривает организацию производства витаминов группы В и С). А также инвестиции в проект в области сельского хозяйства.

Ян Цзяньцян, первый вице-президент китайской корпорации Citic Construction