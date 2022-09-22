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А. Лукашенко рассказал детали будущих переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином
Citic Construction. Говорили не только о перспективах инвестиций: Александр Лукашенко анонсирует - скоро лидеры стран встретятся лично!
Citic Construction - это дочерняя компания крупнейшей финансовой корпорации Китая CITIC Group, входящей в топ-500 компаний мира. Ее хорошо знают в Беларуси. CITIC - наш давний и надежный партнер: компания вложила в совместные предприятия сотни миллионов долларов: "БЕЛДЖИ", цементные производства, льнокомбинат - это только знаковые сферы притяжения китайских инвестиций, но не предел! Наше партнерство - в ранге стратегического, и стороны намерены укреплять его новыми проектами. Хорошее подспорье для этого - политическая воля лидеров двух стран.
Китайский гость поблагодарил Александра Лукашенко за многолетнюю поддержку корпорации в Беларуси и отметил высокий профессиональный уровень белорусских партнеров. В будущем CITIC рассчитывает на большее участие именно белорусских компаний в совместной работе. А впереди, судя по итогам встречи, будет немало проектов. Новый азотный комплекс и цех по производству бумаги на Светлогорском ЦКК - лишь часть совместных планов.
Первый вице-президент Citic Construction: Мы получили поддержку в реализации проектов в Беларуси
Встреча с Президентом была очень плодотворной. Мы получили поддержку и надеемся осуществить новые проекты в Беларуси, которые будут востребованы вашей экономикой. В частности, речь о таких высокотехнологичных, как третья очередь Белорусской национальной биокорпорации (она предусматривает организацию производства витаминов группы В и С). А также инвестиции в проект в области сельского хозяйства.
В текущем году Минск и Пекин констатируют рост инвестактивности. В первом полугодии она в полтора раза выше показателя 2021-го. На подъеме и двусторонняя торговля: в минувшем году она достигла рекордных показателей, превысив 5 миллиардов долларов. А недавно сотрудничество Беларуси и Китая вышло на новый уровень - всепогодный. Соответствующую декларацию лидеры наших стран подписали на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
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