Александр Лукашенко на встрече с главой Чувашии Олегом Николаевым: Все, о чем мы договоримся, свято будет исполняться

Беларусь готова расширять кооперацию и начинать новые проекты с Чувашской Республикой. Об этом заявил Президент во время встречи с главой российского региона Олегом Николаевым.

Также Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова разрабатывать и производить всю необходимую линейку станков для металлообработки. Хорошо знаком Чебоксарам белорусский транспорт. Впереди работа в аграрном секторе.

В Чувашии, как и в Беларуси, активно развивается сельское хозяйство. Строятся животноводческие комплексы по выращиванию крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. Это наша тема, мы очень серьезно продвинулись в этом направлении. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

В этой связи Президент обозначил готовность Беларуси участвовать в строительстве современных животноводческих и птицеводческих ферм под ключ и делиться технологиями.

"Белорусская национальная биотехнологическая корпорация производит комбикорма и премиксы для всех направлений животноводства, в том числе и рыбного производства. Мы производим достаточно неплохие ветеринарные препараты, они всегда будут нужны, как и лекарства для людей. Знаю, что белорусские ученые помогают вашим селекционерам выращивать картофель наших сортов. Вы правильно делаете, потому что мы после распада Союза (Советского Союза. - Прим. ред.) все институты в Академии наук сохранили, в том числе Институт картофелеводства. Будет такая необходимость впредь, можете на нас рассчитывать. Мы готовы поставлять вам больше продовольствия", - отметил глава государства.

Помимо экономики Александр Лукашенко считает необходимым активизировать сотрудничество в гуманитарной сфере - науке, образовании, культуре и спорте. "Тут тоже у нас проблем особых не будет. Все, о чем мы договоримся, свято будет исполняться", - подчеркнул белорусский лидер.

Чувашия партнер хоть и новый, но очень перспективный, заявил Президент, тем более что регион стабильно входит в десятку лучших в России по различным показателям. Особенно это касается промышленного сектора. В целом Чебоксары вторят целям Минска. Удвоить товарооборот - задача решаемая, тем более в машиностроении уже есть планы.

Только в области машиностроения с нашими коллегами из Беларуси сейчас находится целая линейка новой тракторной техники различного назначения. И речь идет не о производстве тех тракторов, которые уже имеются в наличии, а о разработке абсолютно новых единиц тракторной техники различного назначения, которые в ближайшее время будут востребованы рынком. Олег Николаев, глава Чувашской Республики (Россия)