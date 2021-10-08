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Александр Лукашенко о потребкооперации: Все услуги должны быть доступны на селе
Работать во благо людей! О перспективах развития потребкооперации, в том числе и в регионах, идет речь на общем собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ. В нем принимает участие и глава государства. В организациях работают свыше 40 тысяч человек. Услугами охвачена треть населения страны. Идет реформирование. Среди ключевых задач - выход на рентабельность, автоматизация бизнес-процессов. По мнению Александра Лукашенко, союз сегодня - один из положительных примеров удачного государственно-частного партнерства. Однако работа в сельской местности должна быть тщательно проанализирована, ведь это 20 процентов всего товарооборота на селе.
Особое внимание - обновлению ассортимента и развитию экспорта. Организации Белкоопсоюза поставляют продукцию в 20 стран и 33 региона России. Идет диверсификация рынков и поиск новых ниш. Председателем правления Белкоопсоюза избран Олег Мацкевич.
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