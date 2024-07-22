Александр Лукашенко о промышленности: Ситуация складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах

Ситуация в сфере промышленности в целом складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам развития белорусской промышленности, сообщает БЕЛТА.

"На прошлой неделе мы серьезно говорили о сельском хозяйстве, в частности, об уборочной страде. Сегодня мы посвятим наше совещание развитию промышленности Беларуси. Естественно, что два сектора экономики взаимосвязаны, это важнейшие сектора для нашего государства", - отметил Александр Лукашенко.

Работу промышленных организаций и перспективы их развития на уровне главы государства планировалось обсудить давно. В конце июня, назначая Александра Ефимова министром промышленности, Президент поручил запланировать доклад о ситуации в этой сфере. Изначально предполагалось, что о положении дел в промышленности доложат профильный министр и курирующий эти вопросы вице-премьер. Но в итоге состав участников и блок вопросов расширили.

"Тогда, во время кадровых назначений, решили, что с новым министром рассмотрим итоги работы промышленных организаций (тем более полугодие закончилось) и обсудим кратко наши перспективы, - напомнил Александр Лукашенко. - Судя по той информации, которая у меня на столе, ситуация в целом складывается неплохо. Несколько лет стабильно растут объемы производства. В прошлом году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт - 6,5 млрд долларов. Однако это вовсе не повод для того, чтобы почивать на лаврах и думать, что мы все уже сделали".

Глава государства подчеркнул, что расслабляться ни в коем случае нельзя и все поставленные задачи по производству и реализации продукции должны быть выполнены.

Основные направления развития белорусской промышленности были определены на расширенном апрельском совещании. Задачи остаются прежними, обратил внимание Президент.