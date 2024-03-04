Александр Лукашенко о сотрудничестве с Казахстаном: Мы можем преодолеть не только санкции, но и любые барьеры

Беларусь и Казахстан в своем сотрудничестве способны преодолеть не только санкционные вызовы, но и любые другие барьеры и препятствие. Уверенность в этом Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ерланом Байжановым, сообщает БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что обстановка в мире складывается непростая. "Это и на нас, Казахстан, Беларусь, и наши отношения, влияет. Особенно угрозы санкционной политики со стороны Запада. Но мы сотрудничаем и должны находить направления нашего сотрудничества, не создавая проблем для Казахстана. Вы должны знать, что мы готовы с вами сотрудничать по всем направлениям в интересах вашего государства. Поэтому я не вижу здесь больших проблем", - сказал белорусский лидер.