Александр Лукашенко обозначил проблемы в работе Белкоопсоюза и потребовал мобилизоваться для их решения

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 16 февраля на общем собрании представителей членов Белкоопсоюза, обозначил проблемы в экономической деятельности этой структуры и потребовал в кратчайшие сроки мобилизоваться для их решения, пишет БЕЛТА.



О внешнеэкономической деятельности

Работу Белкоопсоюза по развитию экспорта глава государства оценил коротко: "Недорабатываете".

За прошлый год Беларусь заработала на внешних рынках почти $50 млрд. Однако вклад организаций потребкооперации в общереспубликанский объем экспорта - на уровне арифметической погрешности, сотые доли процента.

В 2022 году организации Белкоопсоюза экспортировали товаров чуть больше чем на $41 млн. Это на 13% меньше, чем в 2020-м.

"В 2023 году, к сожалению, негативные тенденции усилились", - заметил Александр Лукашенко. За этот период экспорт товаров составил $33 млн, сократившись почти на 20% по сравнению с 2022-м.

При этом товарной диверсификации не происходит, констатировал Президент. Основу, как и прежде, составляют два товара низкой степени переработки: говядина (41,5% стоимостного объема экспорта) и пушно-меховое сырье (40%). Поставки идут преимущественно в Россию.

"Да, Россия - наш основной торговый партнер. Но наращивание экономического сотрудничества с другими странами (Китаем, государствами дальней дуги) не менее важно, - подчеркнул глава государства. - Нельзя яйца класть в одну корзину. Задача по росту объемов экспорта и увеличению валютных поступлений стоит перед всеми. И вы не исключение".

О зарплате и работе с кадрами

В дальнейшем развитии и эффективной работе Белкоопсоюза Президент подчеркнул важность подбора и удержания кадров, что неразрывно связано с обеспечением достойного уровня заработной платы.

"Нужно обновление, приток молодежи. А чем ее заинтересовать? Чтобы удержать в своих рядах достойных специалистов и привлечь новых, требуется достойная оплата труда", - сказал Александр Лукашенко.

Несмотря на то, что по Белкоопсоюзу просроченной задолженности по выплате зарплаты нет, ее уровень остается одним из самых низких в стране. За 2023 год среднемесячная зарплата составила чуть более Br1 тыс., что ниже общереспубликанского показателя почти вдвое.

"Руководители районного звена должны выйти из кабинета, поехать по своим магазинам и цехам, наконец, уяснить, почему по вашей организации минимальные зарплаты. На бумаге все просто - нет нагрузки. А что вы сделали, чтобы нагрузка была? Чтобы был широкий ассортимент товаров? Это касается рядовых сотрудников", - заметил глава государства.

О финансовом состоянии

Финансовое состояние Белкоопсоюза, по словам Президента, вызывает особую озабоченность: "Убыточность работы, высокая долговая нагрузка привели к отсутствию собственных оборотных средств в организациях потребкооперации. Причем ситуация с каждым годом только усугубляется".

"Знаете, хочу предупредить, чтобы в вашей дальнейшей работе не было никакого очковтирательства, иначе пеняйте сами на себя", - сказал глава государства и пояснил на конкретном примере.

По итогам 2023 года чистая прибыль Белкоопсоюза по бухгалтерским документам составила Br800 тыс. "Неплохо? Может быть, для Белкоопсоюза. Но только на первый взгляд. Если внимательно изучить документы, становится ясно: все дело в том, что для такого приятного бухгалтерского баланса вы себе в плюс записали получение предприятием "Белкоопмех" дотаций из бюджета на приобретение пушных зверей и передачу ваших накопленных долгов Агентству по управлению активами, - пояснил Александр Лукашенко. - А по факту за январь - ноябрь 2023 года получен чистый убыток в размере Br6,6 млн, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Вот ваша экономика".

При этом, по данным Президента, задолженность по кредитам и займам за 2023 год увеличилась более чем на 3% и составила на начало января 2024 года около Br417 млн. Просроченные долги перед банками выросли более чем в два раза и составили почти Br43 млн.

"Кредиты нужно возвращать. Поэтому критерий оценки вашей работы один - растущая прибыль, с нашей или без нашей помощи", - подчеркнул глава государства. - А пока, если судить по истинным, а не нарисованным результатам, должных выводов из нашего прошлого разговора сделано не было. И никакого финансового запаса прочности у вас по-прежнему нет. И это только самые основные задачи".

Президент поручил руководству Белкоопсоюза вместе с правительством, губернаторами, мэром Минска мобилизоваться в кратчайшие сроки и навести железный порядок в каждом направлении деятельности. "Все проблемы лежат в плоскости эффективности управленческих процессов. Резервов достаточно - от управления собственностью, рационального использования материально-технической базы до автоматизации, глубокого анализа и внутриведомственного контроля. Нет и быть не может второстепенных вопросов, когда работаете с убытками", - обратил внимание Александр Лукашенко. Чтобы наладить более эффективную работу, в том числе в отдаленных малых населенных пунктах, Президент поручил к данному виду деятельности крупные торговые сети. "Мобилизуйте их на село, чтобы они помогли Белкоопсоюзу, - сказал он. - Пускай идут в глубинку. И не сами, а им (организациям Белкоопсоюза. - Прим. БЕЛТА) помогут".

Александр Лукашенко напомнил, что есть утвержденная программа развития потребительской кооперации, которую, к слову, нужно доработать после нынешнего собрания. "Все кадры просто должны мобилизоваться для достижения поставленных программой целей", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Президент напомнил об издании в феврале указа № 42, направленного на развитие села и создание максимально комфортных условий для людей, которые там живут. При подготовке документа учитывалось основное: инфраструктура торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Для индивидуальных предпринимателей и субъектов хозяйствования, занимающихся данными направлениями, в том числе и для организаций Белкоопсоюза, согласно указу, до конца 2028 года будут действовать специальные пониженные тарифы на электроэнергию и солидные налоговые льготы, вплоть до освобождения от некоторых видов налогов.

Правом определять перечни населенных пунктов, где будут предоставляться преференции, наделены областные Советы депутатов. "Как видите, это весомая государственная поддержка", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Белкоопсоюз имеет мощный потенциал и все ресурсы - материально-техническую базу, людей и технологии", - заявил глава государства. Для нового председателя правления Белкоопсоюза, избранного сегодня, Президент обозначил первоочередную задачу - навести порядок с учетом выработанных на этой встрече решений. Контроль за КГК, правительством и губернаторами.