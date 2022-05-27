Александр Лукашенко обратился к лидерам ЕАЭС с призывом сплотиться и действовать единым фронтом

Сплотиться и действовать единым фронтом! С таким призывом обратился наш Президент к лидерам ЕАЭС. Саммит глав государств Евразийского экономического союза сегодня прошел в онлайн-формате. Санкционный прессинг не ослабевает, и это подталкивает к более тесному сотрудничеству на пространстве "Большой Евразии". Логистика, продовольственная безопасность, создание новых кооперационных связей. Форсировать будут и импортозамещение. Все эти темы затронули на встрече.



По итогам лидеры ЕАЭС утвердили основные ориентиры макроэкономической политики на этот и следующий год. Пройти все испытания Евразийскому союзу по силам, если получится преодолеть тот самый национальный эгоизм. Главное в репортаже Натальи Бреус.



Бишкек, конечно, рассчитывал собрать саммит у себя. Пандемия отступает, да и прошедшая в Москве очная встреча ОДКБ вселяла надежду, что все получится. Но в итоге разговор по видеосвязи. Но и на расстоянии было заметно волнение председательствующей страны.



Сейчас не время откладывать интеграционную работу. На повестке насущные вопросы развития в промышленности и агропроме, финансовом секторе, кооперации, импортозамещении.







В Бишкеке прошел I Евразийский экономический форум

Их также обсуждали в преддверии саммита - столица Кыргызстана принимала Евразийский экономический форум. Первый в истории! По сути, мозговой штурм - как жить дальше на пространстве Евразии. Что по силам бизнесу и чем должны помочь сверху? В принципе, дела в союзе идут неплохо - с позитива начнет Кыргызстан.

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:

Майские встречи лидеров евразийского объединения всегда с налетом торжественности. Ведь именно в конце мая был подписан договор о создании союза. Сейчас как-то не до праздников. Просто никогда не было. Из-за этого, по сути, и стремились к интеграции. Но нынешний санкционный гнет беспрецедентный.

"Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Однако санкционный прессинг не ослабевает, а, скорее, наоборот, усиливается",

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подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что по причине глобального характера экономики и того факта, что Россия и Беларусь - крупнейшие торгово-экономические партнеры для стран ЕАЭС, последствия санкций в той или иной степени затронут всех членов союза: "Поэтому нельзя сидеть сложа руки. Говорю это снова тем, кто думает, что все пройдет само собой и удастся благополучно отсидеться. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом. Очевидно, это нужно всем, и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов".

Евразийская экономическая комиссия не стала ждать громких сигналов SOS. С учетом развязанной санкционной войны оперативно приняла меры поддержки. Их суммарный эффект оценивают в 2,8 млрд долларов. Более чем на 1,5 тысячи наименований товаров были снижены или вовсе отменены импортные пошлины. Для граждан изменился порог беспошлинного ввоза товаров. Но у антикризисных шагов есть и обратная сторона - приходится смотреть, чтобы не усложнить жизнь своим производителям. Конкуренция - она такая. Наш Президент говорит о том, что еще нужно сделать. В первую очередь - переформатировать логистику.

"Значительный интерес представляет инициатива комиссии по реализации проекта "Евразийский агроэкспресс". Он призван обеспечить регулярные беспрепятственные поставки сельскохозяйственных товаров железнодорожным транспортом, в том числе с Китаем"

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отметил Александр Лукашенко.



Кроме того, считает Президент, нужно серьезно форсировать работу по созданию новых кооперационных связей и импортозамещению, в особенности по товарам критического импорта. Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка союза.





Что делать с санкциями и какие меры надо принимать?

Все для того, чтобы не ослабить ЕЭАС, наоборот, сделать устойчивее. Не оголить рынки, нивелировать последствия разорванных производственных цепочек, не допустить дефицита. Об обеспечении продовольственной безопасности так или иначе скажет каждый. Ведь неслучайно ООН бьет в колокола – мир на пороге глобального продуктового дефицита, который может длиться годами.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

То есть, вполне четкий сигнал - двери союза открыты! В ЕАЭС не намерены замыкаться на себе. И если Запад играет в санкционные игры, что ж, пойдем на Восток. Идет активная работа по заключению торговых соглашений с Египтом и Ираном. На подходе предметные переговоры объединения с Индонезией. Интерес к соглашению о свободной торговле у Эмиратов. Плюс проекты с наблюдателями - Кубой и Узбекистаном. Смещение центров деловой активности в азиатский регион идет уже давно. Такова реальность. Александр Лукашенко в тему напомнит о Китае.





Потенциал сотрудничества ЕАЭС с Китаем

"Огромный потенциал имеет заключенный международный договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Его следует использовать для расширения взаимодействия в сфере промышленной кооперации, в том числе в инновационных областях, привлечения инвестиций, реализации транзитного потенциала нашего союза, наращивания взаимной торговли", - подчеркнул глава государства.

По мнению Президента, сейчас надо сосредоточиться на работе по скорейшей реализации уже в этом году дорожной карты с китайской стороной. Также особое значение, добавил он, приобретает партнерство с КНР в сфере цифровых транспортных коридоров.

"Реализация данного направления поможет перейти на комплексную электронную технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом между государствами нашего союза и Китаем",

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отметил Президент.



Решение внутренних проблем будет лучшей рекламой союзу. Ведь все еще существующие барьеры в торговле ведут к расколу, а не к солидарности. В этот раз на препоны посетует Жапаров. На примере: разве это дело, если из третьих стран грузы в Россию с таможней попадают быстрее и дешевле, чем из Кыргызстана, с которым таможенного контроля нет? Путин скажет: работа идет.

Владимир Путин, президент России:

"Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств. Здесь Президент Белоруссии говорил об этом конкретно. Но мы хотели бы отметить, что Правительством России принимаются своевременные решения для стабильного, уверенного функционирования рынков и финансового сектора", - подчеркнул Владимир Путин.





Президент Кубы: США и НАТО в ответе за исход событий в Европе, военного конфликта можно было избежать

Вернуть всех в политику удастся эмоциональному президенту Кубы. Гавана против односторонних принудительных мер в отношении России и Беларуси. Несмотря на раннее утро на Острове свободы, Бермудес будет резать правду-матку.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Кубы:

Санкционная конфронтация на раз-два-три не закончится. Это игра вдолгую. Так что, укреплять коллективный иммунитет призовет Казахстан. Для этого упор на новые инвестпроекты, совершенствование скоростных трансконтинентальных коридоров и содействие бизнесу.

Саммит лидеров ЕАЭС

Александр Лукашенко воспользуется случаем и пригласит коллег активно поучаствовать в организации вторых Игр стран СНГ, которые пройдут через год. Беларусь готовится к спортивному празднику. В экономике тоже важно играть командой.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Лидеры ЕАЭС утвердили ориентиры макроэкономической политики на ближайшие годы

По итогам лидеры ЕАЭС утвердили основные ориентиры макроэкономической политики на этот и следующий год. Будет в календаре объединения и своя красная дата - День Евразийского экономического союза установлен 29 мая. У встречи была и закрытая часть. Там подробно обсудили вопросы перечисления импортных пошлин в условиях санкций.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Без прессы говорили о том, как реализуется Стратегия развития ЕАЭС. Болевых точек хватает - надо ускорить процедурные вопросы. Это поручение лидеров. А вот о том, как идет работа по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, главы государств поговорят более предметно при следующей личной встрече.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Не столь важно, в каком формате встречаются лидеры. Важно то, что, по сути, экономики стран евразийской интеграции вошли в новую реальность. И без этого хватало проблем. Но новый геополитический расклад диктует свои правила игры. Быть сыграннее самое время!





Александр Лукашенко провел оперативное совещание с представителями правительства и Администрации Президента

Кстати, разговор о противодействии санкциям продолжился и после заседания Евразийского экономического совета. Александр Лукашенко сразу провел оперативное совещание с правительством и администрацией. Какова ситуация в экономике в целом и положение дел на крупных предприятиях в частности? Часть времени посвятили и договоренностям по итогам встречи нашего Президента с Владимиром Путиным в начале недели в Сочи. Речь о работе над совместными проектами в сфере импортозамещения, военно-техническом сотрудничестве. Поднимался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике. Актуализированы задачи для МИДа, обязанность которого доводить партнерам позицию Минска.

Александр Лукашенко поручил снять барьеры и блокировки для жителей Литвы и Латвии. Безвизовый въезд для них продлен до конца года. Теперь и без ПЦР-тестов - принято решение главой государства. Это только задел для предстоящего разговора с правительством, где подробно пройдутся по всем актуальным вопросам.

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