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Александр Лукашенко подписал указ о развитии "Великого камня"

Президент Беларуси подписал указ, который совершенствует правовое регулирование, направленное на улучшение инвестиционного климата в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Документ предусматривает придание большей самостоятельности администрации парка за счет передачи дополнительных полномочий от местных органов власти в части осуществления административных процедур, расширение видов его деятельности, поддержку стартапов и создание преференциальных условий для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 50 миллионов долларов и более.


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