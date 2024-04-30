Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 9 мая завершить посевные работы. Такую задачу глава государства поставил 30 апреля, ознакомляясь с ходом весенних полевых работ в Костюковичском районе, сообщает БЕЛТА.

Минсельхозпрод совместно с облисполкомами определил структуру посевных площадей сельскохозяйственных растений на 2024 год. В соответствии с ней яровой сев с учетом пересева погибших озимых планируется провести на площади 2,4 млн га, в том числе в Могилевской области - 336,2 тыс. га. Готовность техники по стране обеспечена и поддерживается на уровне 95 %. Ведутся работы по подготовке кормоуборочной техники для заготовки травяных кормов.

"Не знаю, из чего вы исходили, увеличивая или уменьшая площади. Тоже хочу вас предупредить: кукуруза, кукуруза, кукуруза… Нас ученые предупреждают, что мы должны сеять бобовые. Поэтому кукурузой засеять, а потом кислым силосом кормить скотину - это тоже не дело. Нам надо больше сеножа. Надо очень аккуратно на будущий год все спланировать, чтобы к севооборотам мы не возвращались, т.е. надо на кормозаготовку обратить серьезное внимание. За это будет серьезный спрос", - предупредил Александр Лукашенко.

Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош, в Беларуси продолжается сев яровых сельскохозяйственных растений, уже засеяно свыше 1 млн га, или 45 % от плана и 105 % к уровню прошлого года (в Могилевской области - 43 % от плана и 116 % к прошлогоднему уровню). Но по отдельным культурам есть отставание.

"Осадки - это не вопрос. Два-три дня - и поле сухое, особенное сейчас. Сейчас надо по-военному сеять. По-военному. День и ночь. Надо сейчас вкинуть зерно в почву. Погода будет теплая, влага уходит, поэтому надо вовремя бросить зерно, - потребовал глава государства повысить темпы работ. - Где-то надо попросить механизаторов, где-то надо власть дать такую, которую Сталин в годы войны не имел. К 9 мая мы должны посеять все, и кукурузу в том числе. Поэтому надо работать день и ночь. От этого никуда не деться".

"Я только хотел бы вас предупредить, чтобы мы не сели на белого коня, шашку наголо и пошли. Надо аккуратно обращаться и с рапсом, и с озимым ячменем. Это культуры очень нежные, они требуют определенных погодных условий", - отметил Президент.

Особое внимание Президент поручил обратить также на посев и возделывание льна, чтобы обеспечить переработку качественным сырьем. "Чтобы у нас посевы были нормальные. Нельзя держать на коротком поводке нашу фабрику и льнозаводы. В Орше соберемся - будешь этой осенью отчитываться", - подчеркнул белорусский лидер.

На поле Александр Лукашенко также ознакомился с образцами новой и восстановленной техники отечественного производства.