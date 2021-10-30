Александр Лукашенко посещает молочно-товарный комплекс "Устенский" в Оршанском районе

Инновации в сельском хозяйстве. Это одна из сегодняшних тем рабочей поездки главы государства в Оршанский район. Президент посещает молочно-товарный комплекс "Устенский", принадлежащий производственному предприятию "Устье" Национальной академии наук.



МТК начал работу в конце прошлого года. Он рассчитан на 1000 дойных и 200 сухостойных коров. Для раздоя используется установка "Елочка", для основного стада - "Карусель". На белорусских фермах немало залов с карусельными доильными установками, но, как заявляют на предприятии, это первая роботизированная. Рассчитанный на 40 коров, специальный механизм автоматически подгоняет корову к доильному залу, а компьютер помнит особенности строения вымени каждой буренки. Разговор также пойдет о селекции, наработках ученых и технологий по семеноводству.