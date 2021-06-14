Александр Лукашенко посещает предприятия ВПК Витебской области

Это один из самых закрытых объектов Государственного военно-промышленного комитета. Здесь идет разработка, модернизация, производство и тестирование средств поражения различных типов и классов. Производственные мощности занимают лишь десятую часть всей территории. В течение ближайших лет планируется освоить всю площадь. Вместе с тем, подчеркнул глава государства, большая территория - излишество. Кроме того, необходимо навести порядок на задействованных площадях. Это зона ответственности губернатора. Президент также ознакомился с переработкой патронов, бывших в употреблении: там их чистят и снова заряжают. Это экономически выгоднее, чем закупка новых. Сегодня военно-промышленный комплекс вносит существенный вклад в экономику нашей страны.