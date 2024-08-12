Александр Лукашенко посетил агрокомбинат "Юбилейный"

Я об этом говорил, что центральная усадьба скоро станет настоящим агрогородком. Люди будут жить здесь. Заехал в полевой стан, технику там можно оставить. Отработал в поле, а приехал в город. Было принято решение о создании агрогородков, чтобы не говорили "ай, деревенщина". Конечно, Бабиничи будут центром. Но если кто-то захочет быть в деревне, домик построить - ради бога. Но должны понимать, что если туда мы протянем газ, то это будет не скоро, потому что надо агрогородки в порядок привести - дороги в некоторых отремонтировать.

Александр Лукашенко