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Александр Лукашенко посетил агрокомбинат "Юбилейный"
Глава государства провел ряд совещаний в Могилевской области. Все они касались АПК и дальнейшей стратегии в регионе, в том числе слияния сельхозпредприятий.
Соблюдение технологий, привлечение ученых, не экономить на зарплатах, но и требовать дисциплинированности - об этом состоялся разговор 9 и 10 августа, а 11 августа Президент отправился в Оршанский район - в агрокомбинат "Юбилейный". Сколько убрано площадей и в порядке ли техника. Как выполнены предыдущие поручения. Говорили и о структуре агрокомбината, но главное, что Президент хочет увидеть условия для людей - жилье, школы, магазины, спортивные центры.
Я об этом говорил, что центральная усадьба скоро станет настоящим агрогородком. Люди будут жить здесь. Заехал в полевой стан, технику там можно оставить. Отработал в поле, а приехал в город. Было принято решение о создании агрогородков, чтобы не говорили "ай, деревенщина". Конечно, Бабиничи будут центром. Но если кто-то захочет быть в деревне, домик построить - ради бога. Но должны понимать, что если туда мы протянем газ, то это будет не скоро, потому что надо агрогородки в порядок привести - дороги в некоторых отремонтировать.
В порядке в этом хозяйстве и машинный двор. Провели газификацию, установили инфракрасные излучатели, сделали душевые. Создали комфортные условия для работы людей и ремонта техники. К вопросу подошли не только с точки зрения эффективности, но и разумной экономии. Александру Лукашенко также доложили о ходе уборочной кампании в хозяйстве - 55 % площадей обработаны, хороший урожай по зерновым и по кормам.
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