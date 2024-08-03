Александр Лукашенко посетил Петриковский район. В центре внимания - АПК

Технологии - речь не только о промышленности, но и об аграрном секторе. Глава государства, продолжая рабочую поездку в Полесский регион, ориентирует местных управленцев наращивать технологичность сельского хозяйства. Иначе можно просто не снять - такой диалог Александра Лукашенко состоялся с губернатором области. Климатически не самые простые земли. С этим согласны все. Но и здесь можно добиться результатов, если к делу подходить вдвойне ответственно и строго соблюдать агротехнические процессы. В этом смысле кадры решают все. Рабочая поездка оказалась крайне продуктивной. В Петриковском районе - новый руководитель. Подробности у Катерины Круталевич.

Продолжается рабочая поездка Президента в Полесский регион

Утро субботы в президентском графике началось с полей хозяйства "Полесье-Агроинвест". Предприятие одно из крупнейших в районе, половина всего, что производят аграрии, приходится на их долю. Мясо, молоко, зерновые - Президенту доложат. И о ходе уборочной, но сначала о ходе посевной уже озимого рапса.

"Вы считаете, что уже пора рапс на юге сеять? - спросил Президент у председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. - Я бы тебе советовал не сеять все сразу, а в 2-3 этапа и сделать вывод. Надо посмотреть, как на юге, в какие времена сеять. Я боюсь из-за культуры земледелия, технологии в Гомельской области мы не справимся с ростом (растений - прим. ред.). Если перерастет осенью, может погибнуть в зиму".

Практика показывает, что ранний сев может дать результат в виде дополнительного урожая, но нужно вносить специальные препараты, чтобы сдержать рост. То есть все упирается в технологию и культуру земледелия. "Внесут ли у вас их? Внесете - хорошо. Я в ваши технологии не вмешиваюсь, но я на вашем месте попробовал бы в 2-3 этапа. И сравнить, надо посмотреть. Это все-таки юг. Но я в ваши технологии не влажу, потому что они складываются годами, люди привыкают", - заметил белорусский лидер.

Рапс - это относительно новая для аграриев культура, прибыльная, но и затратная. На поле нужно проводить до двух десятков различных обработок.

"Если ты вложился в рапс хорошо, тогда и получишь результат", - заметил Александр Лукашенко.

Качество земель

Про часть гомельских земель говорят, что с песком. Везде соблюдение технологий имеет первостепенное значение, но тут это просто жизненная необходимость. Иначе, как скажет Президент, и начинать не стоит. Плюс климат. Региону нужны дожди, в этом году они были. Страда и для региона, и для области практически закончена. Губернатор доложит о цифрах уборочной.

Уборочная в Гомельской области завершится в течение недели

Главе государства доложили о ходе уборочной и других сельхозработ в регионе. Для завершения уборочной нужно еще 6 погожих дней. Александр Лукашенко констатировал, что даже с учетом особенностей региона в этом году влаги хватало. Но средняя урожайность колосовых невысокая.

Президент в связи с этим настраивает на эффективную работу и строгое соблюдение всех агротехнических процессов. "Это идеальный год. Столько влаги было. Надо учиться. Если бы вы так везде в области работали (как в хозяйстве "Полесье-Агроинвест" - прим. ред.), тоже были бы на вершине. Вылизано, посеяно, ровненько все", - отметил Александр Лукашенко.

"Без технологии не надо сеять, особенно в Гомеле. Лучше мы подумаем, кому отдать это поле и хозяйство. 20 ц/га - это не урожайность", - подчеркнул он.

Измененная структура посевов

По словам губернатора Ивана Крупко, выработали в регионе и структуру площадей. Что это такое? Это когда аграрии, наблюдая за погодой и урожайностью, делают вывод, чего сеять больше. Сейчас стратегия на юге - больше озимых. Они занимают 70 % полей. Плюс кукуруза, в прошлом году урожай был рекордный, в регионе собрали больше 400 тыс. тонн.

Не надо забывать и о кукурузе, ориентирует глава государства: "От кукурузы, наверное, мы никуда не уйдем. Она во многом спасает в Гомельской области и по всей стране. А кукуруза - это и зерно неплохое, и сочные корма, силос".

Руководителя "Агроинвеста" Президент спросит и про удобрения, достаточно ли всего, сколько уже внесли. В таких диалогах всегда становится понятно, раздает руководитель задачи из своего кабинета или выходит со всеми на поле. И как часто он это делает? Затем несколько уточняющих вопросов и начнется "кадровая часть" рабочей субботы. Новый оперативный формат: в поле.

Лукашенко согласовал назначение нового руководителя Петриковского района

"Давайте о главном. Ты хочешь, чтобы он (директор СУП "Полесье-Агроинвест" Александр Веремеев - прим. ред.) работал председателем райисполкома?" - обратился Александр Лукашенко с вопросом к председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко.

Руководитель региона ответил утвердительно.

"Справится?" - уточнил глава государства.

И здесь ответ был утвердительным.

Александр Лукашенко уже у самого Александра Веремеева поинтересовался, насколько он в теме объединения местных хозяйств, как он смотрит на эти вопросы.

Обсудив эти технические моменты, Президент предупредил, что во всем районе культура земледелия должна быть как в СУП "Полесье-Агроинвест".

"Хорошо, будем считать, что с понедельника ты председатель райисполкома. Но имей в виду, здесь хорошее хозяйство. Не дай бог загубите. Поэтому посмотри, кто будет здесь работать", - сказал глава государства.

Посев - это искусство

Техника в поле - Президент повторит: чтобы не ломалась, надо беречь. Здесь и про дисциплину мехдворов, и ответственность людей. Что касается запасных частей, белорусская промышленность в состоянии решить эти задачи. Главное - вовремя их ставить. И уборочная, и посевная - это, конечно, технологичная командная работа. Но и мастерство здесь не последний фактор.

"Главное: посев - это искусство. Если он (руководитель хозяйства - прим. ред.) и агроном, а не только механизатор, за это будут отвечать (на краю поля стоять), тогда посеет как надо. А нет, я вот сверху лечу, огрехи бешеные. То есть сеялка где-то сработала, где-то нет. Механизатора послали на планерке: "Иди то поле посей". Ну, он и сеет один. Никто не контролировал, никто не смотрел. А надо качественно посеять, это главное", - сказал глава государства.

Президенту показали товарную ферму "Турок"

В правильности кадрового решения все убедились и на ферме, которая тоже входит в состав "Полесье-Агроинвест". Учредитель Мозырский нефтеперерабатывающий завод, но, как скажет уже экс-глава хозяйства, помощь, финансовая в том числе, нужна была только на старте. Деньги расходовали разумно: нового ничего не строили, просто приводили в порядок и постройки, и территорию, а сейчас зарабатывают сами.

Телята со старта в хороших условиях - на свежем воздухе, но и с местом, где можно укрыться. Вот вроде бы деталь, а от этого во многом зависит здоровье стада.

"Это самый нормальный вариант. Телят надо держать под крышей. Все эти клетки - это чепуха. Особенно полиэтиленовые эти. Я попробовал у себя на ферме. Когда жарко, теленок весь вспотевший и мокрый, точно заболеет. Аккуратненько все сделано", - оценил увиденное Александр Лукашенко.

Правила хорошей фермы

Еще одна составляющая успеха на фермах - люди. Точнее, отношение людей к животным. Это очень легко определяется: если, заходя к коровам, животные начинают нервничать, значит их здесь обижают. Это уже не говоря про визуальный фактор чистоты подстилок, свежести корма, даже просто запахов. На этой ферме все как нужно, чисто. Не в классическом понимании, а как может быть на ферме.

Нравится то, что хороший коллектив, что организация хорошая, что все предоставляется, что нет, как у других бывает фермах, безалаберного, простите за выражение. А здесь все... Хочется приходить и хочется работать. Олеся Рушелюк, животновод товарной фермы "Турок"

Олеся Рушелюк рассказала, сколько зарабатывают работники: "По-разному бывает, смотря у кого сколько телок стоит, смотря какой привес. У каждого по-разному. Но приблизительно 2000 выходит".

6 помещений, почти 1.5 тыс. скотомест. Комплекс стоит чуть на пригорке, поэтому всегда сухо и проще убрать отходы.

До 2031 года на все молочнотоварные комплексы у области есть планы - что-то реконструируют, что-то закроют, в итоге будет 340 объектов, но все нужного качества.

История успеха

На позитивной ноте Президент попрощается со всеми присутствующими. За главного - отвечать на вопросы - останется новый глава райисполкома. К слову, о его карьере. Начинал здесь же в хозяйстве заведующим гаражом. Потом плавный рост: заместитель главного инженера, главный инженер, заместитель директора - директор. Это история про бить в одну точку. Но не надо быть кадровиком, чтобы видеть - у этого руководителя будет порядок.

Мы же здесь довели, ничего особого. Это все довели наши работники, трудолюбие наших людей, которые непосредственно работают на этих объектах. Это постоянная работа. Это не время. Это, наверно, с первого дня понятие дисциплины, уборки ежедневно. Александр Веремеев, директор СУП "Полесье-Агроинвест"