3.65 BYN
3.06 BYN
3.47 BYN
Александр Лукашенко посоветовал западным дипломатам не хвататься за чемоданы
Экономика подверглась серьезному давлению извне, однако в Беларуси сумели сохранить экономический рост. Какие перспективы на будущий год? Проект бюджета на 2022 обсудили на совещании у Президента.
Главная задача в экономике - не допустить переноса проблем на жизнь белорусов. Какие бы ни были санкции, обратил внимание Александр Лукашенко, в правительстве должны предпринимать такие меры, чтобы люди этого не почувствовали. В целом итоги десяти месяцев неплохие. Рост ВВП составил почти 2,5 % во многом за счет экспорта. При этом, несмотря на многочисленные негативные прогнозы, результаты показывают лучшие темпы за последние 12 лет. Особенно, что касается экспорта. И тут сразу задача от Президента - нарастить продажи товаров и услуг на внешние рынки и вложиться в конкурентноспособную промышленность. Беларусь сейчас 46-я среди 152 стран по этому показателю. Но самая обсуждаемая тема сегодня - высокая инфляция. Сейчас она почти 9 % (выше прогнозного значения). Президент потребовал ее "укротить".
Проект бюджета на 2022 год формируется дефицитным
Важный момент для страны - наращивание валютной выручки за счет экспорта. Это укрепляет белорусский рубль и позволяет проще смотреть на санкции со стороны западных стран.
Как отметил Александр Лукашенко, Запад приступил к экономическому удушению Беларуси - настоящей гибридной войне.
Коллективный Запад перешел от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам. Направлена агрессия на Россию. Но нам достается первым. Второй Украины ЕС тут не устроит. Людям не надо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что Президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышьте - те, кто чемоданы пакует: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право.
Беларусь введет ответные экономические санкции против Запада
В свете геополитической турбулентности Президент потребовал усилить исполнительскую дисциплину - все принимаемые решения в области экономики сразу в работу. Ведь помимо давления Запада никто не отменял фактор COVID. Он все еще здесь и в первую очередь влияет на мировую экономику. Впрочем, в правительстве знают, каким путем идти. И с пандемией справимся. И перед Западом молчать не станем. Ответ не заставит себя ждать.
Мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны.
Кстати, остается наша страна и безукоризненным плательщиком по своим обязательствам. И подобную репутацию на мировом рынке мы намерены сохранить.