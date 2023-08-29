Александр Лукашенко поставил задачу поднять сотрудничество Беларуси и Тамбовской области на более высокий уровень

Поднять сотрудничество Беларуси и Тамбовской области России на более высокий уровень. Именно такую задачу ставит наш Президент. Александр Лукашенко провел сегодня переговоры с губернатором этого региона Максимом Егоровым. Точечная и кропотливая работа со всеми субъектами Российской Федерации не один десяток лет наполняет межгосударственные отношения.

В первую очередь Беларусь и Россия сейчас развивают производственную кооперацию. Делаем ставку на импортозамещение - это шаги к технологической безопасности Союзного государства. Губернаторская делегация побывала на многих наших предприятиях. Есть конкретный план по сотрудничеству на ближайшие пару лет. Его еще дополнят по итогам визита. Предлагаем взаимодействие в АПК, строительстве, по проекту "Чистая вода". В общем, в тех сферах, где люди почувствуют и оценят пользу! Наталья Бреус расскажет о переговорах.

О региональном фундаменте сотрудничества Беларуси и России



По встречам у Президента можно изучать географию большой России - от Калининграда до Дальнего Востока. В каждом регионе находим что-то свое. Только за последние полгода почти с десяток предметных переговоров с российскими губернаторами. В этот раз встречают гостей из Тамбовской области. Рукопожатие с Президентом - это как гербовая печать на все договоренности.



По российским меркам - эта область не гигантская, там живет под миллион человек. Но общей работе это не помеха. Александра Лукашенко можно смело называть главным лоббистом региональных связей. На них держится большая союзная стратегия и сотрудничество.

Что хорошего уже сделали с Тамбовским регионом, но главное - где недорабатываем. С этого начинают разговор с Максимом Егоровым - он первый раз приехал к нам должности губернатора, но Беларусь знает. Прошлый год хоть и стал рекордным в торговле - вышли на цифру под 180 миллионов долларов - по силам куда больше.







Лукашенко предложил Тамбовской области активизировать сотрудничество

Эти показатели небольшие даже по меркам отдельно взятого региона, и сотрудничество нужно поднимать на более высокий уровень. Среди наиболее перспективных направлений глава государства в первую очередь назвал поставки белорусской грузовой, коммунальной, дорожно-строительной техники и лифтового оборудования. "Все, что касается техники, мы можем произвести и удовлетворить потребности вашей области. Готовы поставлять также пассажирскую технику, в том числе автобусы на газомоторном топливе, троллейбусы, электробусы с требуемыми характеристиками", - подчеркнул Лукашенко.



Белорусская техника в Тамбовской области на хорошем счету. И там давно смотрят в сторону Беларуси в поиске новых поставок. Так что из-за ухода западных производителей рыдать не стали. Что мы можем, делегация смогла оценить и накануне, и сегодня. Побывать на всех наших промышленных грандах - была задача минимум. МАЗ, МТЗ, и вот Белкоммунмаш. Тракторы, дорожная техника, автобусы троллейбусы, электробусы - нужно все! Медлить с контрактами не собираются - ставят в план закупок на октябрь. Зазеваешься - разберут другие регионы.

Поставки техники рассматривают сегодня как отправную точку. Они тянут за собой еще много чего - и центры обслуживания, и в будущем общие кооперационные проекты. Такую перспективу видит Президент. Регион как-никак силен своим машинпромом.



"Время заставляет активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества, концентрировать усилия на импортозамещении. Это позволит обеспечить технологическую независимость и безопасность. По моей информации, после встречи с нашим послом в России в апреле текущего года вы предложили нам производственные площади акционерного общества "Тамбовспецмаш" для реализации совместных кооперационных проектов. Хотелось, чтобы вы уже спустя время сказали, какую технику вы хотели бы производить вместе с нами, какие сегодня имеем результаты этой работы, что надо сделать, что дальше будем делать. Есть ли проблемы, которые требуют решений на моем уровне?" - поинтересовался Президент Беларуси.







О промышленных перспективах

Сама постановка вопроса не оставляет сомнений - предложениям по кооперации исключительно "зеленый свет". Производственная площадка в Тамбове уже использовалась крупными европейскими производителями, так что база есть, инфраструктура частично налажена. Белорусы надежнее.

У нас есть производственная площадка. В свое время на ней собирали европейскую тракторную технику. Они (европейские партнеры. - Прим. редакции) ушли. Это было еще до введения санкций. Проговорили сегодня, что сначала отверточная сборка, а потом, возможно, и локализация производства (белорусской техники. - Прим. ред). Нужно начинать - чем быстрее, тем лучше. Максим Егоров, глава Тамбовской области России

Все можем сами - таково резюме промышленного блока в переговорах. В Тамбовской области гордятся и тем, что полностью закрывают свои потребности по продовольствию, и еще и на экспорт отправляют. Как-никак - российское Черноземье. Их продукты можно найти и у нас. Но обмен аграрными технологиями будет не лишним. Беларусь может помочь и с поставками оборудования для молочных ферм, и со строительством зернохранилищ, и со стройками помасштабнее.





Лукашенко: Готовы обсуждать любые вопросы сотрудничества



Есть некоторое торможение в вопросах сотрудничества в сфере строительства. Эта тема очень важна для населения, поскольку напрямую влияет на качество жизни людей, обратил внимание Александр Лукашенко.

"Если вы нуждаетесь в профессиональной поддержке наших строителей, то можете на нас рассчитывать, - заявил белорусский лидер. - Мы готовы также к активизации совместной работы по вашему проекту "Чистая вода" с применением современных технологий и оборудования для водоочистки, водоотведения. Занимаясь экономикой, нам следует не забывать и о студенческих, школьных обменах, здравоохранении, науке, образовании, культуре, туризме - том, что называется гуманитарной сферой. Те самые связующие звенья, которые помогают нам лучше узнать друг друга. Особенно они важны для воспитания современной молодежи - наиважнейший вопрос - что в России, что у нас. Готовы обсуждать с вами любые вопросы сотрудничества. И те решения, которые мы примем сегодня, будьте уверены, мы будем свято соблюдать", - подчеркнул Президент.







Максим Егоров, глава Тамбовской области России:

Отрадно видеть, что отношения России и Республики Беларусь развиваются, растет товарооборот, развиваются научные и военно-технические отношения. Так и должно быть между нашими братскими народами. На протяжении пяти лет между Беларусью и Тамбовской областью действует соглашение о торгово-экономическом, социально-культурном и научно-техническом сотрудничестве. В текущем году мы подписали план сотрудничества на 2023-2024 года. Максим Егоров, глава Тамбовской области России

Беларусь и Тамбовская область намерены сотрудничать в производстве техники и беспилотников

В чем плюс - для Беларуси и Тамбовского региона связи не нужно строить с нуля - скорее, возрождать былое. Взаимная поддержка и кооперация как никогда нужны в момент западного санкционного диктата. С собой увезут соглашения, которые касаются экономики, бизнеса, науки. Работать вместе, например, могут над беспилотниками для аграриев.





Максим Егоров, глава Тамбовской области России:

Есть интересные наработки в Беларуси, есть у нас. Сейчас в России запускается национальный проект по беспилотным летательным аппаратам, и область со своими производствами рассчитывает в него попасть. Беспилотники можно будет использовать для мониторинга сельхозугодий, внесения удобрений. Интерес также есть к беспилотным системам в части управления сельхозтехникой, о чем шла речь накануне во время посещения делегацией Минского тракторного завода – импортозамещение надо делать. Беларусь для Тамбовского региона - один из основных торговых партнеров. Но до этого момента активничали в основном в двух сферах экономики - химия и сельское хозяйство. После визита губернаторской делегации их будет гораздо больше. В правительстве поговорили все уже более детально. Максим Егоров, глава Тамбовской области России