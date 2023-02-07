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Александр Лукашенко потребовал от правительства и банков решить проблему прохождения платежей с другими странами
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о проекте закона "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности" потребовал от правительства и банков решить проблему прохождения платежей с другими странами, пишет БелТА.
Глава государства отметил, что не удовлетворен работой правительства и банков по прохождению платежей при совершении внешнеторговых операций.
"Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее… Но это в ближайшее время мы рассмотрим, отчитаются правительство и банки, как они работают по платежам. Просто надо упираться и работать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Поэтому надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Этой проблемы быть не должно. Ее нет: мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как надо работать".
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