Александр Лукашенко: В 2022 году мы должны иметь цифру инфляции в 6%

Главная задача в экономике - не допустить переноса проблем на жизнь белорусов. Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили (обратил внимание Александр Лукашенко), в правительстве должны принимать такие меры, чтобы люди этого не почувствовали. Президент потребовал "укротить" инфляцию. В следующем году мы должны иметь однозначную цифру в 6 %. При этом принимаемые меры не должны идти в ущерб экономическому развитию. В целом итоги десяти месяцев этого года неплохие: рост ВВП составил почти 2,5 %. Но самая обсуждаемая тема сейчас - высокая инфляция. Она почти 9 % (выше прогнозного значения).

