3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Александр Лукашенко: В 2022 году мы должны иметь цифру инфляции в 6%
Экономика подверглась серьезному давлению извне, однако в Беларуси сумели сохранить рост. Какие перспективы на будущий год? Проект бюджета на 2022-й обсудили сегодня на совещании у Президента.
Главная задача в экономике - не допустить переноса проблем на жизнь белорусов. Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили (обратил внимание Александр Лукашенко), в правительстве должны принимать такие меры, чтобы люди этого не почувствовали. Президент потребовал "укротить" инфляцию. В следующем году мы должны иметь однозначную цифру в 6 %. При этом принимаемые меры не должны идти в ущерб экономическому развитию. В целом итоги десяти месяцев этого года неплохие: рост ВВП составил почти 2,5 %. Но самая обсуждаемая тема сейчас - высокая инфляция. Она почти 9 % (выше прогнозного значения).
Задача от Президента - нарастить продажи товаров и услуг на внешние рынки и вложиться в конкурентоспособную промышленность. Рост валютной выручки за счет экспорта - важный для бюджета страны момент.
Ведь это позволяет укрепляться белорусскому рублю, а значит и зарплатам белорусов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
В мире
Все
В cекторе Газа за сутки от израильских атак погибли 70 человек
Оппозиция в Молдове опротестует результаты выборов президента
В Европе с приходом похолодания резко выросли цены на электроэнергию. В чем причина?
5 ноября в США - основной день голосования на выборах президента. Кто займет кресло в Белом доме?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов