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Александр Лукашенко: В 2022 году мы должны иметь цифру инфляции в 6%

Экономика подверглась серьезному давлению извне, однако в Беларуси сумели сохранить рост. Какие перспективы на будущий год? Проект бюджета на 2022-й обсудили сегодня на совещании у Президента.

Главная задача в экономике - не допустить переноса проблем на жизнь белорусов. Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили (обратил внимание Александр Лукашенко), в правительстве должны принимать такие меры, чтобы люди этого не почувствовали. Президент потребовал "укротить" инфляцию. В следующем году мы должны иметь однозначную цифру в 6 %. При этом принимаемые меры не должны идти в ущерб экономическому развитию. В целом итоги десяти месяцев этого года неплохие: рост ВВП составил почти 2,5 %. Но самая обсуждаемая тема сейчас - высокая инфляция. Она почти 9 % (выше прогнозного значения).

Задача от Президента - нарастить продажи товаров и услуг на внешние рынки и вложиться в конкурентоспособную промышленность. Рост валютной выручки за счет экспорта - важный для бюджета страны момент.
Ведь это позволяет укрепляться белорусскому рублю, а значит и зарплатам белорусов.

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