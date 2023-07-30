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Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником, пишет БЕЛТА.
"Торговая отрасль народного хозяйства динамично развивается даже в непростых экономических условиях, - говорится в поздравлении. - Благодаря вашей работе увеличивается доля отечественных товаров на полках магазинов, развивается инфраструктура, растет розничный товарооборот, внедряются цифровые технологии, новые формы и методы обслуживания населения. Это напрямую влияет на уровень жизни каждого белоруса и укрепляет мнение многочисленных туристов о нашей республике как о стране радушной, красивой, удобной для жизни и очень гостеприимной".
Как всегда, за высокими достижениями стоят конкретные люди, констатировал глава государства. Он также отметил неоценимый практический опыт и профессиональный багаж ветеранов торговой сферы, заложивших традиции для молодого поколения.
"Убежден, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, совершенствовать компетенции, поднимать престиж профессии, эффективно справляться со всеми задачами, стоящими перед вами", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам торговли крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. "Пусть успех сопутствует всем вашим добрым начинаниям и новым идеям на благо родной Беларуси", - добавил глава государства.
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