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Александр Лукашенко примет участие в общем собрании Белкоопсоюза
Александр Лукашенко сегодня примет участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
Мероприятие проходит в эти минуты во Дворце Республики. Его участники - около 450 представителей Белкоопсоюза. На повестке - состояние и перспективы развития потребкооперации, стратегии ее развития в регионах страны. Центральным событием станет избрание председателя правления. Значимость Белкоопсоюза в экономике страны трудно переоценить. Сегодня в организациях потребительской кооперации работает свыше 40 тысяч человек. За минувший год совокупный объем деятельности превысил 3 млрд рублей (более 70 % формирует торговая отрасль).
Экспорт Белкоопсоюза охватывает 20 стран
Среди основных задач Белкоопсоюза - завершение работ по реформированию, обеспечение рентабельности, автоматизация бизнес-процессов. Особое внимание развитию экспорта. В целом организации потребительской кооперации осуществляют поставки в 20 стран и 33 региона Российской Федерации.
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