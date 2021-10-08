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Александр Лукашенко примет участие в общем собрании Белкоопсоюза

Александр Лукашенко сегодня примет участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Мероприятие проходит в эти минуты во Дворце Республики. Его участники - около 450 представителей Белкоопсоюза. На повестке - состояние и перспективы развития потребкооперации, стратегии ее развития в регионах страны. Центральным событием станет избрание председателя правления. Значимость Белкоопсоюза в экономике страны трудно переоценить. Сегодня в организациях потребительской кооперации работает свыше 40 тысяч человек. За минувший год совокупный объем деятельности превысил 3 млрд рублей (более 70 % формирует торговая отрасль).

Экспорт Белкоопсоюза охватывает 20 стран

Среди основных задач Белкоопсоюза - завершение работ по реформированию, обеспечение рентабельности, автоматизация бизнес-процессов. Особое внимание развитию экспорта. В целом организации потребительской кооперации осуществляют поставки в 20 стран и 33 региона Российской Федерации.

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