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Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Российской Федерации.
В эти минуты в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Переговоры глав государств стран ЕАЭС пройдут в узком и расширенном составах. Известно, что сегодня лидеры обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов, реализацию цифровой повестки, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. В программу обсуждения также включены вопросы, которые касаются международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.
Сегодня в Санкт-Петербурге состоится и неформальная встреча лидеров СНГ. Это возможность подвести итоги сотрудничества в 2018 году, а также обсудить выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества.
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