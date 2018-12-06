Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге



В эти минуты в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Переговоры глав государств стран ЕАЭС пройдут в узком и расширенном составах. Известно, что сегодня лидеры обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов, реализацию цифровой повестки, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. В программу обсуждения также включены вопросы, которые касаются международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится и неформальная встреча лидеров СНГ. Это возможность подвести итоги сотрудничества в 2018 году, а также обсудить выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества.