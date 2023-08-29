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Александр Лукашенко принял делегацию Тамбовской области
Поднимать сотрудничество на новый уровень - задача для работы с Тамбовской областью. Президент Беларуси 29 августа принял делегацию из российского региона. Необходимо не только увеличивать товарооборот, но и налаживать совместные производства. И потенциал для этого есть.
Тамбовская область - это почти миллион человек населения. Находится всего в 500 км от Москвы. Специализация региона - машиностроение. Поэтому одно из первых и самых перспективных направлений - создание кооперационных площадок и поставки грузовой, коммунальной и сельхозтехники. Российская делегация уже побывала на МАЗе и МТЗ как потенциальных партнерских предприятиях. Белорусы открыты к любым проектам - об этом сказал Президент, но нужно работать быстрее.
Докладывают, что в 2022 году достигнут наивысший результат по взаимной торговле. Но нам нужно поднимать сотрудничество на более высокий уровень. Здесь я вижу наиболее перспективным направлением поставки грузовой, коммунальной, дорожно-строительной техники, лифтового оборудования. Все, что касается техники, мы можем произвести, это во-первых. Во-вторых, время заставляет нас активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества, концентрировать усилия на импортозамещении. Это позволит обеспечить технологическую независимость и безопасность.
"По моей информации, после встречи с нашим послом в России в апреле текущего года вы предложили нам производственные площади акционерного общества "Тамбовспецмаш" для реализации совместных кооперационных проектов. Хотелось, чтобы вы уже спустя время сказали, какую технику вы хотели бы производить вместе с нами, какие сегодня имеем результаты этой работы, что надо сделать?" - уточнил Александр Лукашенко.
Большой плюс этого предложения - Тамбовспецмаш уже использовали крупные европейские производители сельхозтехники, то есть инфраструктура частично налажена. Белорусов рассматривают как гораздо более надежных партнеров. Собирать в перспективе можно и сельхозтехнику, и автобусы.
Большое количество белорусской техники работает на полях Тамбовской области и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Уверен, что предприятия, которые создавались еще в советские времена в Беларуси, смогут удовлетворить наш запрос. Мы уже проговариваем покупку автобусной, сельскохозяйственной, коммунальной техники.
При этом в делегации отмечают: план закупок ставят на октябрь. Много российских регионов сегодня переориентировались на белорусскую технику. А это и центры обслуживания, и в перспективе локализация производства. Могут белорусы помочь и со строительством, причем не только жилых кварталов, но и больниц, школ, молочно-товарных ферм. Качество и, главное, соблюдение сроков - этим отличаются наши специалисты. Еще одно направление для сотрудничества - обмен аграрными технологиями. И, конечно, гуманитарная сфера. К слову, город-побратим Тамбова в Беларуси - Гродно. Сейчас с ним будут активно налаживать связи по обмену студентами.
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