Александр Лукашенко принял с докладом главу Нацбанка

Александр Лукашенко сегодня принял с докладом главу Нацбанка и помощника по вопросам развития денежно-кредитной системы. Выполнение параметров прогноза социально-экономического развития - главное, что интересовало Президента. Финансовый сектор в минувшем году работал в непростых условиях внешнего давления, но Беларусь выдержала этот прессинг. Как итог - рубль показал устойчивость к внешним шокам. Национальная валюта за год не только не ослабла, но и укрепила свои позиции. Этот факт сказался на настроениях вкладчиков. Доверие населения к банковской системе укрепилось. Как отметил Президент, это хорошая база для дальнейшего роста, а геополитические вызовы не должны быть преградой для развития экономики и повышения качества жизни людей.