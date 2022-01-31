3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Александр Лукашенко принял с докладом главу Нацбанка
Текущая ситуация на финансовом рынке страны и работа экономики в целом - в центре внимания Президента.
Александр Лукашенко сегодня принял с докладом главу Нацбанка и помощника по вопросам развития денежно-кредитной системы. Выполнение параметров прогноза социально-экономического развития - главное, что интересовало Президента. Финансовый сектор в минувшем году работал в непростых условиях внешнего давления, но Беларусь выдержала этот прессинг. Как итог - рубль показал устойчивость к внешним шокам. Национальная валюта за год не только не ослабла, но и укрепила свои позиции. Этот факт сказался на настроениях вкладчиков. Доверие населения к банковской системе укрепилось. Как отметил Президент, это хорошая база для дальнейшего роста, а геополитические вызовы не должны быть преградой для развития экономики и повышения качества жизни людей.
А. Лукашенко: Стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать, это святое
Особое внимание правительство сосредоточит на мерах по сдерживанию инфляции. По итогам минувшего года, этот показатель не уложили в запланированный коридор. В нынешнем - обеспечить ценовую стабильность - главное требование к правительству и Нацбанку, в частности. Необоснованный рост нужно пресекать - здесь Президент принципиален.