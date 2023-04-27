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Александр Лукашенко проинспектировал ход посевной в Витебской и Могилевской областях

Александр Лукашенко сегодня тоже работал в полях. Президентская инспекция без галстуков, докладов и отчетов.

Глава государства побывал на своей родине. Там же, на стыке двух областей - Витебской и Могилевской, осмотрел посевы овса, гороха, узнал, как обстоят дела на президентском экспериментальном поле. В прошлом году здесь сеяли ячмень, а в этом высадили новые культуры - люпин и горох. Результат есть и неплохой, однако не всем увиденным Александр Лукашенко остался доволен - впереди еще много работы.

Изменить структуру посевов с акцентом на озимый ячмень было поручение Президента. Несмотря на то что Беларусь во многом находится в зоне рискованного земледелия, результат получился достойным - урожайность озимого ячменя не менее 50 центнеров с гектара. Да и созревает культура быстро.

Также во время своего визита в Шкловский район в июне 2022 года Александр Лукашенко поставил важную задачу: достичь валового сбора зерновых колосовых в ближайшей перспективе в 9-10 миллионов тонн. Белорусский Президент - человек от земли, развитию сельского хозяйства всегда уделяет большое внимание. При этом глава государства лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций, опробовать технологии и новые виды культур. Лучшие и самые успешные из наработок внедряются в жизнь.

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