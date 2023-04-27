Александр Лукашенко проинспектировал ход посевной в Витебской и Могилевской областях

Александр Лукашенко сегодня тоже работал в полях. Президентская инспекция без галстуков, докладов и отчетов.



Глава государства побывал на своей родине. Там же, на стыке двух областей - Витебской и Могилевской, осмотрел посевы овса, гороха, узнал, как обстоят дела на президентском экспериментальном поле. В прошлом году здесь сеяли ячмень, а в этом высадили новые культуры - люпин и горох. Результат есть и неплохой, однако не всем увиденным Александр Лукашенко остался доволен - впереди еще много работы.



Изменить структуру посевов с акцентом на озимый ячмень было поручение Президента. Несмотря на то что Беларусь во многом находится в зоне рискованного земледелия, результат получился достойным - урожайность озимого ячменя не менее 50 центнеров с гектара. Да и созревает культура быстро.