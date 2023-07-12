Александр Лукашенко проинспектировал поля в Александрии и показал экспериментальные посевы

Эти поля расположены как раз на стыке двух областей - Витебской и Могилевской. В прошлом сезоне в Александрии сеяли ячмень, в этом - другие культуры. Главный эксперимент - с подсолнухами, еще здесь выращивают разные сорта пшеницы, люпин, горох и даже клевер.

"Озимому ячменю быть!" - не раз повторял Президент, общаясь с аграриями. А ведь в этих полях, можно сказать, начинался эксперимент с культурой, которая превосходит по урожайности другие зерновые. Опыт получился удачным, как в свое время и с рапсом.