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Александр Лукашенко проинспектировал поля в Александрии и показал экспериментальные посевы
Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на те самые экспериментальные поля своей Родины - Александрии.
Эти поля расположены как раз на стыке двух областей - Витебской и Могилевской. В прошлом сезоне в Александрии сеяли ячмень, в этом - другие культуры. Главный эксперимент - с подсолнухами, еще здесь выращивают разные сорта пшеницы, люпин, горох и даже клевер.
"Озимому ячменю быть!" - не раз повторял Президент, общаясь с аграриями. А ведь в этих полях, можно сказать, начинался эксперимент с культурой, которая превосходит по урожайности другие зерновые. Опыт получился удачным, как в свое время и с рапсом.
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