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Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Приморья
Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Приморья.
Беларусь набирает темпы сотрудничества с российскими регионами. Дальний Восток - образцовый пример. Глава Приморского края Олег Кожемяко у нас частый гость. Всегда приезжает, какую бы область России не возглавлял. Нынешний визит специально спланировали так, чтобы не пропустить выставку "Белагро". Есть большой интерес к сотрудничеству в АПК. Кстати, приморцы распробовали наши продукты. Существенно - раз в 10 - выросли поставки товаров под маркой "Сделано в Беларуси". Ну а если и возникают логистические трудности, то их вполне по силам разрешить, убежден Александр Лукашенко.
Благодарен не только за то, что вы приезжаете в Беларусь, но и, отслеживая в средствах массовой информации, вижу ваши заявления, поддержку Беларуси и белорусских товаров, продукции, которую мы производим, вашу в Приморье заинтересованность в приобретении нашей продукции. Ваши высказывания, хорошие, положительные отзывы о нашей экономике имеют хороший отзвук у ваших коллег на Дальнем Востоке. А с Дальним Востоком мы всегда готовы развивать сотрудничество.Расстояние накладывает отпечаток, и даже не расстояние, а загруженность железных дорог, которые имеются в восточном направлении, поскольку центр тяжести экономики России и Беларуси сместился на восток, вы востребованы.Это хорошо. Но то, что железные дороги не справляются с этим потоком (Владимир Владимирович рассказывал на последней встрече в Москве), - это факт, и тут нам надо работать вместе, чтобы расшить узкие места. Мы знаем хорошо, в чем нуждается ваш край. Хорошо, что вы побудете на выставке "Белагро", Гомель посетите, лучшие предприятия. Словом, мы к вашим услугам, если что-то надо - подключимся, будем работать. Вы говорите, что надо, Вы нам не чужой человек. И специфические вопросы, если есть, и в плане военно-промышленного комплекса - нет закрытых тем. Мы никого не боимся. Все, что у нас есть - к вашим услугам. Всегда помогали и отзывались на ваши просьбы, запросы. Так будет и далее.
Мы традиционно прибываем всегда с большой делегацией на "Белагро". И в этот раз мы тоже прибыли довольно представительной делегацией бизнеса и представителями различных министерств, где ребята работают по машиностроительному направлению, по сельскому хозяйству, по деревообработке, и заключаются соглашения, контракты. Мы видим, что это сотрудничество дает взаимовыгодные плоды, начиная с 2019 года, с момента работы Приморского края. У нас товарооборот увеличился в 6 раз. Сейчас он достигает 7,6 млрд рублей.
Президент поставил амбициозную задачу в 2-3 раза увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток, что вполне реально, учитывая, как растет интерес в том же Приморье к нашим промышленным товарам. В регион идет отечественная техника. Помимо БелАЗов, это пассажирские и коммунальные машины. Активно работают по созданию во Владивостоке сервисного центра, где на одной площадке будут представлены десятки образцов белорусских машин.
Таким образом, активно развивают сотрудничество по всем направлениям. Как говорится - от спорта до порта. Обсуждается участие Беларуси в расширении инфраструктурных возможностей. А наши юные атлеты участвуют в международных играх "Дети Азии" и планируют выступить на играх "Дети Приморья".
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