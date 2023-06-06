Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Приморья.

Благодарен не только за то, что вы приезжаете в Беларусь, но и, отслеживая в средствах массовой информации, вижу ваши заявления, поддержку Беларуси и белорусских товаров, продукции, которую мы производим, вашу в Приморье заинтересованность в приобретении нашей продукции. Ваши высказывания, хорошие, положительные отзывы о нашей экономике имеют хороший отзвук у ваших коллег на Дальнем Востоке. А с Дальним Востоком мы всегда готовы развивать сотрудничество. Расстояние накладывает отпечаток, и даже не расстояние, а загруженность железных дорог, которые имеются в восточном направлении, поскольку центр тяжести экономики России и Беларуси сместился на восток, вы востребованы. Это хорошо. Но то, что железные дороги не справляются с этим потоком (Владимир Владимирович рассказывал на последней встрече в Москве), - это факт, и тут нам надо работать вместе, чтобы расшить узкие места. Мы знаем хорошо, в чем нуждается ваш край. Хорошо, что вы побудете на выставке "Белагро", Гомель посетите, лучшие предприятия. Словом, мы к вашим услугам, если что-то надо - подключимся, будем работать. Вы говорите, что надо, Вы нам не чужой человек. И специфические вопросы, если есть, и в плане военно-промышленного комплекса - нет закрытых тем. Мы никого не боимся. Все, что у нас есть - к вашим услугам. Всегда помогали и отзывались на ваши просьбы, запросы. Так будет и далее.