Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил оршанский "Легмаш" - обсудили постройку жилья, льготное кредитование и космос

О задачах промышленному комплексу 29 мая шла речь в Орше - Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил предприятие "Легмаш". Глава государства ставит задачу - сохранить и наращивать там выпуск продукции мирного назначения наряду с освоением производства новых изделий для ВПК. В этой сфере мы должны иметь максимум своего. И сейчас самое время активнее работать по импортозамещению, создавать новые производства. Под развитие мощностей государство будет помогать в строительстве жилья.

В общении с коллективом завода были затронуты самые разные темы. Люди спросили о кредитах, космосе, работе и отдыхе. Подробности узнала Наталья Бреус.

С утра Александр Лукашенко приехал на оршанский "Легмаш". Ни здешние предприятия, ни сам район на дефицит внимания на самом высоком уровне пожаловаться точно не могут. Лет 7 уже как здесь с подачи Президента всерьез взялись за усиление промышленного сектора. С тех пор заметно выросли и объемы производства, и зарплаты у людей.

"Легмаш" производил разные товары. В истории завода, например, был выпуск швейных машин. Сегодня в перечне продукции многое: от чугунных сковород и казанов до изделий для нефтегазовой сферы. Но в последнее время стали работать под крылом Госкомвоенпрома. Продукция более сложная, в одном изделии - полсотни компонентов. Пришлось осваивать технологии.

Сегодня львиная доля того, что выпускает оршанское предприятие, именно для военпрома. Деталей немного - коммерческая тайна. Скажем так, заводу выгодно. Но это не значит, что нужно отказываться от того, что было прежде и что востребовано в быту.





Рефреном от Президента всегда звучит простая мысль: важно по максимуму иметь свое. И риторический вопрос: зачем покупать импортное, если можем сделать сами? Это актуально что для АПК, что для ВПК, что для промышленности вообще. Тем более если технологии не заоблачные. Например, топоры по импорту - дело? Промышленный блок правительства в сборе и, пользуясь случаем, хотел рассказать о выполнении поручения в этой части.

"Это позор, что мы больше половины (от территории страны - прим. ред.) имеем леса и все завозим. Еще одно ему поручение. Он (курирующий промышленность вице-премьер Петр Пархомчик - прим. ред.) все для леса должен делать здесь. Поэтому в течение этого года он должен начать это делать. Еще это не хватало покупать", - поручил глава государства.





Об организации выпуска продукции военпрома рассказывают по ходу движения: как работает линия, что с кадрами, в чем особенность технологической цепочки. Производство не самое легкое. Но Александр Лукашенко уверен, что если работать по-военному, будет результат.

Организованный и четкий подход к делу, компетенции белорусских специалистов позволяют сегодня осваивать новые ниши. Сейчас время возможностей, задача правительства - реагировать на запросы экономики и конъюнктуру оперативно.

Общаясь с коллективом предприятия, Александр Лукашенко сказал и о важности новых задач для предприятия сегодня, и о непростом времени.

Сказать, что я доволен на сегодняшний день вашей работой, - абсолютно нет. Поэтому и приехал. Недоволен я и работой начальников. Больше всего - центральных органов. Сегодня я делаю все для того, чтобы вас вернуть на высоконаучное, высокопроизводительное, точное и прибыльное производство. Я прежде всего говорю о производстве изделий для ВПК. Вы понимаете, о чем идет речь. Вам небезразлично, будет у нас серьезная оборона в стране или нет. Для меня тем более. То, что вы здесь делаете, это нам в государстве и за рубежом нужно всегда. Эти изделия нужны будут всегда. Александр Лукашенко

Президент еще раз подчеркнул, что наряду с выпуском новой продукции в интересах ВПК важно не загубить и уже имеющиеся компетенции предприятия по гражданской номенклатуре товаров. "То, что вы умели делать, и шло на экспорт, загубить не позволено. Поэтому поставлена задача - не просто восстановить, но и превзойти", - сказал белорусский лидер.

Такие слова Президента станут дополнительной мотивацией для тысячного коллектива. Много значит и то, что государство будет помогать в строительстве жилья там, где создаются новые производства.





"Вам нужны будут люди. Мы будем вам помогать прежде всего в строительстве жилья", - сказал Президент. Александр Лукашенко пояснил, что в плане поддержки в решении жилищного вопроса в стране определены приоритеты. Это военные, которые по закону не могут заниматься коммерцией и фактически отдают свою жизнь служению Родине. "Мы им должны обеспечить тыл", - подчеркнул он. Еще одна категория - многодетные семьи, которым государство также помогает в приоритетном порядке.

Если мы создаем новое производство и строим заводы, то мы должны построить там жилье. Тогда люди придут. Так было в советские времена. Поэтому мы подвинемся в этом направлении и будем поддерживать не только вас, но все предприятия, которые будут строиться, развиваться. Александр Лукашенко

На заводе немало молодых семей, которые сегодня обустраивают быт. Одним махом нужно купить много всего для дома. В стране действует удобная и доступная программа кредитования на покупку отечественных товаров. У Президента спросили, планируется ли расширить возможности такого кредитования.

"Мы будем продолжать эту практику, - ответил глава государства. - Думаю, до конца года мы посмотрим и увеличим эти субсидии, кредиты для того, чтобы вы покупали то, что производится белорусское". Более того, планируется расширить число предприятий, продукцию которых можно приобретать по таким кредитам, - с 120 до 140-150. Не исключено, что несколько снизится и процентная ставка по данному кредиту.

Итогом работы Всебелорусского народного собрания в новом статусе стало принятие Военной доктрины и Концепции национальной безопасности. Это реакция на вызовы времени. Документы стратегические, а заводчан, которые теперь работают на ВПК, интересует, что на деле для них это будет значить.

Концепция и доктрина - это хорошо. Это направления, по которым мы будем двигаться. Но важна конкретика. Если мы говорим о том, что будем обороняться, встает вопрос: чем? Этому уделяем большое внимание, в том числе создавая новые производства. Мы знаем, что они и в России есть, и в других странах. Но рассчитывать во время войны на это мы не можем. Мы должны иметь максимум своего. Если этого не будет, ни доктрина, ни концепция работать не будут. Александр Лукашенко

Женскую половину предприятия впечатлило важное событие весны. Многие девушки с замиранием сердца следили за полетом в космос Марины Василевской, возможно, даже строили свои космические мечты и планы. Вопрос: а что будет с государственными планами?

"Мы производим много для космоса, особенно сейчас, начиная от микроэлектроники, чипов, помогая нашей космонавтике, которая осталась в России. Мы делали и делаем хорошие космические спутники дистанционного зондирования Земли. Мы в этом направлении работаем и будем работать", - заявил Президент.





Несмотря на то что очень много звучало о том, как работать, у Президента рискнули спросить и про отдых. Все-таки скоро лето, а на улице почти 30-градусная жара. Расхолаживает. Но ни погода, ни календарь принципиально на плотный президентский график не влияет.

"Президент белорусский не может отдохнуть, потому что у него нет вице-президента. Где бы ни находился Президент Беларуси, он свои полномочия по Конституции никому передать не может", - заметил белорусский лидер.

Я воспринимаю отпуск как смену ситуации, обстоятельств, режима жизни. Я не представляю, как можно лечь на пляже и жариться под солнцем. Я деревенский человек. С детства меня к этому не приучили. Это не мое. Александр Лукашенко