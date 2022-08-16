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Александр Лукашенко: Сельскому хозяйству нужна диктатура
Это дороже золота! Именно так Президент отозвался об успехах наших ученых в области семеноводства.
Президент посетил экспериментальные поля Академии наук
Глава государства продолжает серию поездок по регионам. И сегодня Александр Лукашенко побывал на экспериментальных полях Национальной академии наук в Смолевичском районе. С учеными разговор о нужных нам культурах, отечественных сортах и семенах. Это еще одна грань нашей продовольственной безопасности в непростое время. Зерно, кормовые растения, лен, подсолнечник - все это выращивают в Беларуси. И есть потенциал для увеличения урожайности. Речь, например, шла о люцерне с люпином - бобовых, богатых белком, который очень помогает правильно формировать корм для скота. Именно от этого зависит молочная и мясная промышленность фактически круглый год. Лучший опыт в АПК и не только должен быть масштабирован на всю страну.
А. Лукашенко: Я еду туда, где можно увидеть что-то новое!
"Уже пошел вал обращений людей: "Почему Президент к нам не приедет?" и так далее. У нас ведь тысячи, тысячи таких точек, куда просят люди приехать по разным причинам: приехал - что-то сделали, посмотреть на Президента, он должен посмотреть. Должен сказать, чтобы люди понимали, что несколько тысяч - я все равно не успею побывать там. Наверное, не совсем правильно, если я буду мотаться по всем точкам без выбора. Я еду туда, где можно увидеть что-то новое", - сказал Александр Лукашенко.
Президент привел в пример недавний визит в Мядельский район. Там вовлекли в оборот брошенные земли и фактически с нуля создали хорошее хозяйство. В планах у главы государства посетить одно из хозяйств под Гродно: "Чем-то губернатор хочет нас удивить. Посмотрим чем".
"То есть, если что-то есть новое, надо об этом говорить. И не для того, чтобы только мне посмотреть, а для того, чтобы это внедрять и осваивать в стране, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Давайте на-гора что-то новое - мы поедем, посмотрим и будем осваивать".
Опытные поля ученых сверху напоминают гигантские шоколадки. Но аграрным умам приходится нелегко: селекция - это уж очень щепетильный труд. Нужно время, вложения и масса усилий.
Агродебаты Президента и ученых
Во время посещения сегодня шли нешуточные дебаты вокруг каждой из культур. Что нужно? Делать ставку на белковые растения - это наши корма. Выращивать озимый ячмень - он показал хорошую урожайность. Прибавить по свекле - спрос на сахар растет. Возделывать активно такую политическую культуру, как лен - сдвиг по урожайности есть, несмотря на непростой год. Стоит ли урезать посевы кукурузы и увеличивать подсолнечника ради масла? Президент этого не исключил. Или все-таки вся надежда на рапс? В общем, прошлись по всем. Кстати, выводы - стоит или нет браться за культуру - глава государства делает, экспериментируя на поле рядом со своим домом.
А. Лукашенко о достижениях в семеноводстве: Это дороже золота!
Что касается селекционного комплекса Академии наук, то он работает над сортами не только для внутреннего рынка, но и на экспорт. После развала Советского Союза в Беларуси не только сохранили, но и развили отечественную школу семеноводства. Создали и собственный уникальный банк генетических ресурсов.
Вы уникальнейшие люди, не для лести вам сказано. В мире этого нет - того, что есть у нас. Для вас это просто - вы взяли и рассказали, а я-то видел разное. В мире этого нет. Мы это и сохранили, и превзошли, это ценность, это величайшая ценность. Это гораздо ценнее, чем то, что вы производите, хотя это надо всему миру.
Как заверили главу государства, производить семена отечественные ученые умеют не хуже, чем в лучших организациях за рубежом.
"Это дороже золота. Люди должны понимать, что то, что они пришли и купили хлеб в магазине… Хлеб начинается с ученых и этих делянок", - подчеркнул белорусский лидер.
Семенами НПЦ НАН Беларуси по земледелию засевается более 80 % площадей в стране
Наработки наших ученых котируются во всем мире. А в стране 80 % площадей засеяны именно семенами центра Академии наук по земледелию.
Были времена, когда говорили, что в Белоруссии невозможно получить пшеницу, чтобы из нее делать хлебопекарное изделие, кондитерское, макаронное и так далее. Вот мы как селекционеры получили такую пшеницу. И озимую, и яровую, которую, вы сами видите, что вот есть свой хлеб, есть свои макароны, есть свои кондитерские изделия. И не только делаем, а и продаем.
Не почивать на лаврах, а развиваться - на это мотивирует ученых и аграриев Александр Лукашенко. Президент не был бы собой, если бы не сделал серьезную ремарку на злобу дня. Технологии и дисциплина наше все. Сегодня внимание, расторопность и профессионализм управленцев - важные составляющие успеха.
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