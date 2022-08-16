Александр Лукашенко: Сельскому хозяйству нужна диктатура

Это дороже золота! Именно так Президент отозвался об успехах наших ученых в области семеноводства.

Президент посетил экспериментальные поля Академии наук

Глава государства продолжает серию поездок по регионам. И сегодня Александр Лукашенко побывал на экспериментальных полях Национальной академии наук в Смолевичском районе. С учеными разговор о нужных нам культурах, отечественных сортах и семенах. Это еще одна грань нашей продовольственной безопасности в непростое время. Зерно, кормовые растения, лен, подсолнечник - все это выращивают в Беларуси. И есть потенциал для увеличения урожайности. Речь, например, шла о люцерне с люпином - бобовых, богатых белком, который очень помогает правильно формировать корм для скота. Именно от этого зависит молочная и мясная промышленность фактически круглый год. Лучший опыт в АПК и не только должен быть масштабирован на всю страну.

А. Лукашенко: Я еду туда, где можно увидеть что-то новое!

"Уже пошел вал обращений людей: "Почему Президент к нам не приедет?" и так далее. У нас ведь тысячи, тысячи таких точек, куда просят люди приехать по разным причинам: приехал - что-то сделали, посмотреть на Президента, он должен посмотреть. Должен сказать, чтобы люди понимали, что несколько тысяч - я все равно не успею побывать там. Наверное, не совсем правильно, если я буду мотаться по всем точкам без выбора. Я еду туда, где можно увидеть что-то новое", - сказал Александр Лукашенко.

Президент привел в пример недавний визит в Мядельский район. Там вовлекли в оборот брошенные земли и фактически с нуля создали хорошее хозяйство. В планах у главы государства посетить одно из хозяйств под Гродно: "Чем-то губернатор хочет нас удивить. Посмотрим чем".

"То есть, если что-то есть новое, надо об этом говорить. И не для того, чтобы только мне посмотреть, а для того, чтобы это внедрять и осваивать в стране, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Давайте на-гора что-то новое - мы поедем, посмотрим и будем осваивать".

Опытные поля ученых сверху напоминают гигантские шоколадки. Но аграрным умам приходится нелегко: селекция - это уж очень щепетильный труд. Нужно время, вложения и масса усилий.

Агродебаты Президента и ученых

Во время посещения сегодня шли нешуточные дебаты вокруг каждой из культур. Что нужно? Делать ставку на белковые растения - это наши корма. Выращивать озимый ячмень - он показал хорошую урожайность. Прибавить по свекле - спрос на сахар растет. Возделывать активно такую политическую культуру, как лен - сдвиг по урожайности есть, несмотря на непростой год. Стоит ли урезать посевы кукурузы и увеличивать подсолнечника ради масла? Президент этого не исключил. Или все-таки вся надежда на рапс? В общем, прошлись по всем. Кстати, выводы - стоит или нет браться за культуру - глава государства делает, экспериментируя на поле рядом со своим домом.





А. Лукашенко о достижениях в семеноводстве: Это дороже золота!

Что касается селекционного комплекса Академии наук, то он работает над сортами не только для внутреннего рынка, но и на экспорт. После развала Советского Союза в Беларуси не только сохранили, но и развили отечественную школу семеноводства. Создали и собственный уникальный банк генетических ресурсов.

Вы уникальнейшие люди, не для лести вам сказано. В мире этого нет - того, что есть у нас. Для вас это просто - вы взяли и рассказали, а я-то видел разное. В мире этого нет. Мы это и сохранили, и превзошли, это ценность, это величайшая ценность. Это гораздо ценнее, чем то, что вы производите, хотя это надо всему миру. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Как заверили главу государства, производить семена отечественные ученые умеют не хуже, чем в лучших организациях за рубежом.





"Это дороже золота. Люди должны понимать, что то, что они пришли и купили хлеб в магазине… Хлеб начинается с ученых и этих делянок", - подчеркнул белорусский лидер.

Семенами НПЦ НАН Беларуси по земледелию засевается более 80 % площадей в стране

Наработки наших ученых котируются во всем мире. А в стране 80 % площадей засеяны именно семенами центра Академии наук по земледелию.

Были времена, когда говорили, что в Белоруссии невозможно получить пшеницу, чтобы из нее делать хлебопекарное изделие, кондитерское, макаронное и так далее. Вот мы как селекционеры получили такую пшеницу. И озимую, и яровую, которую, вы сами видите, что вот есть свой хлеб, есть свои макароны, есть свои кондитерские изделия. И не только делаем, а и продаем. Федор Привалов, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по земледелию