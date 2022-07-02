Александр Лукашенко: Союзное государство Беларуси и России - локомотив в общем потоке интеграционных процессов

"Союзное государство Беларуси и России сегодня - локомотив в общем потоке интеграционных процессов". С таким заявлением выступил Президент Беларуси, обращаясь к участникам IX Форума регионов, который завершился накануне в Гродно.



Площадка считается самой эффективной для установления прямых контактов бизнесменов, госпредставителей на уровне губернаторов и директоров заводов или хозяйств. Переговоры шли плотно, поскольку сегодня и для белорусов, и для россиян открылись огромные торговые и производственные ниши, которые оставили западные конкуренты, уходя по политическим мотивам. Ими нужно пользоваться "быстро и сейчас". На этом в своей речи Александр Лукашенко сделал отдельный акцент. И это не будет конкуренцией. А как раз примером для всех "как вместе отвечать на экономические вызовы". Гладя на результаты таких форумов, к площадке могут подумать присоединиться и другие страны постсоветского пространства. Такое развитие событий высоковероятно.



К собравшимся обратился и глава Российской Федерации. Владимир Путин привел в пример не только увеличившийся практически до 40 миллиардов долларов двухсторонний товарооборот как результат таких форумов, но и акцентировал внимание на новых высокотехнологичных проектах. Белорусская атомная станция, российский космодром Восточный. Такая партнерская работа серьезно укрепляет доверие. И в нынешней ситуации позволяет чувствовать уверенность в завтра, несмотря на беспрецедентное внешнее давление.