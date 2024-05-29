Александр Лукашенко требует наряду с продукцией ВПК сохранить и наращивать на "Легмаше" выпуск товаров мирного назначения

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу сохранить и наращивать на заводе "Легмаш" в Орше выпуск продукции мирного назначения наряду с освоением производства новых изделий для ВПК. Об этом он заявил, посещая это предприятие, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложили о состоянии дел на предприятии. В последнее время оно в том числе задействовано для производства специальных изделий в сфере ВПК. Планируется и далее расширять номенклатуру продукции.

"Мало ли что у нас не было. Не будем же мы все время "лапти плести". Надо производить и серьезную продукцию", - отметил Александр Лукашенко, реагируя на доклад об освоении производства новых видов продукции.

Важно отметить, что "Легмаш" многие годы производил и производит и товары вполне мирного, гражданского назначения - от чугунных сковород и казанов до изделий, предназначенных для нефтегазовой отрасли. Это в том числе формировало значительную экспортную составляющую в работе предприятия.

Александр Лукашенко потребовал и поручил КГК взять на контроль, чтобы, работая над реализацией военных заказов, производство такой мирной и востребованной продукции не отошло на второй план или не исчезло совсем. "Если есть спрос, надо делать. Есть навыки, школа, люди, и они должны это делать. На контроль жесточайший", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что все это надо делать одновременно и не в ущерб ВПК. "Нужно мирную продукцию, не для ВПК, выпускать и наращивать. Губить экспорт - это преступление. Возьми на железный контроль вместе с помощником, председателем исполкома", - поручил Александр Лукашенко председателю КГК Василию Герасимову.