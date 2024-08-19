Александр Лукашенко требует повысить продуктивность и снизить падеж КРС

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал повысить продуктивность и снизить падеж крупного рогатого скота. Соответствующее заявление глава государства сделал 19 августана совещаниис руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.



В числе вопросов, вынесенных на обсуждение на уровне главы государства, был вопрос из сферы сельского хозяйства, вызывающий обеспокоенность, - выбраковка крупного рогатого скота.



Александр Лукашенко подчеркнул, что в агропромышленный сектор Беларуси постоянно вкладываются колоссальные силы и средства. Недавно запущен очередной виток модернизации.



Предпринимаемые усилия дают определенный эффект. Есть положительная динамика в животноводстве: в этом году производство молока увеличили на 6,5%, скота и птицы - почти на 4,5%.



"Однако за этими цифрами стоит пугающее количество павшего поголовья", - обратил внимание глава государства. По данным Комитета госконтроля, почти повсеместно основное выбытие - из-за болезней. Только за полгода погибло 70 тыс. голов. Среди них телят от рождения до полугода - более половины, почти 40 тыс.



"Это вопиющая бесхозяйственность. Если когда-то у мужика в деревне корова погибала, это было трагедией вселенского масштаба. Сейчас почему-то привыкли прятаться за нормативами и стандартами. Жуть! Какие еще нормативы (особенно в Могилевской области) по падежу скота", - критически заметил глава государства.



Президент потребовал, чтобы был только один понятный стандарт - здоровое животное, которое содержится в хороших условиях. И тогда не будет выбытия - ни нормативного, ни сверхнормативного.



Особое внимание глава государства обратил на вопрос комплектования молочно-товарных комплексов, которых по стране построено немало. "Кого мы там доим? Если корову, то почему с козьим удоем?" - спросил Александр Лукашенко.



В ходе совещания министр сельского хозяйства предметно доложил о состоянии дел по выбраковке крупного рогатого скота и о том, какие меры принимаются для комплектования молочно-товарных комплексов высокопродуктивным поголовьем.