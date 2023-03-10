Александр Лукашенко: Цены должны быть справедливыми, беспредела мы не допустим

Беспредела с уровнем цен в Беларуси не допустят. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна заседанииСовета Министров под руководством главы государства об итогах работы экономики за 2022 год и решении актуальных задач социально-экономического развития в 2023 году, пишет БелТА..

"Конечно, особое внимание - борьбе с инфляцией. Цены - вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами (монетарными, регуляторными, административными), но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией, ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Беспредела допустить мы не можем. Цены должны быть справедливыми", - подчеркнул Александр Лукашенко.