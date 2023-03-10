3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Александр Лукашенко: Цены должны быть справедливыми, беспредела мы не допустим
Беспредела с уровнем цен в Беларуси не допустят. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна заседанииСовета Министров под руководством главы государства об итогах работы экономики за 2022 год и решении актуальных задач социально-экономического развития в 2023 году, пишет БелТА..
"Конечно, особое внимание - борьбе с инфляцией. Цены - вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами (монетарными, регуляторными, административными), но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией, ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Беспредела допустить мы не можем. Цены должны быть справедливыми", - подчеркнул Александр Лукашенко.
При этом глава государства отметил, что не менее важное условие - полноценный ассортимент на прилавках магазинов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов