Александр Лукашенко: В ближайшее время в мире появятся новые мощные валютные союзы

В мире в ближайшее время появятся новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна совещаниио проекте закона "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности", пишет БелТА.



Глава государства подчеркнул, что в стране обеспечена защита интересов вкладчиков. "Беларусь чуть ли не единственная страна в мире, которая гарантирует населению полный возврат вкладов независимо от величины и валюты в случае экономической несостоятельности банка", - сделал акцент Президент.

Вместе с тем он заметил, что жизнь не стоит на месте, развиваются технологии, строится новая система взаиморасчетов, в том числе в международной торговле. "Словом, определенные изменения назрели", - убежден Александр Лукашенко.

