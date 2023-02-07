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Александр Лукашенко: В ближайшее время в мире появятся новые мощные валютные союзы
В мире в ближайшее время появятся новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна совещаниио проекте закона "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности", пишет БелТА.
Глава государства подчеркнул, что в стране обеспечена защита интересов вкладчиков. "Беларусь чуть ли не единственная страна в мире, которая гарантирует населению полный возврат вкладов независимо от величины и валюты в случае экономической несостоятельности банка", - сделал акцент Президент.
Вместе с тем он заметил, что жизнь не стоит на месте, развиваются технологии, строится новая система взаиморасчетов, в том числе в международной торговле. "Словом, определенные изменения назрели", - убежден Александр Лукашенко.
"Мне кажется, что появятся в мире в ближайшее время новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой", - сказал белорусский лидер.
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