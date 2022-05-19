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Александр Лукашенко внес смелые предложения по углублению интеграции в ЕАЭС
Актуальные вопросы интеграции обсуждались сегодня, 19 мая, на встрече президента с главой Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
В ЕАЭС приняты меры для компенсации потерь от санкционного давления Запада. Ряд решений по таможенно-тарифному регулированию - это обнуление или существенное снижение ввозных пошлин на более чем тысячу товарных групп для того, чтобы наши предприятия не оказались без сырья, комплектующих и чтобы внутренний рынок не оскудел. Эта реальная поддержка бизнеса и населения оценивается в 2,8 миллиарда долларов.
Сегодня шла речь и о будущем - каким быть ЕАЭС после 2025 года? Президент Беларуси предложил конкретные шаги по углублению интеграции.
До 2025 года у нас действует стратегия развития ЕАЭС, которую главы государств утвердили в декабре 2020 года. А вот что за 2025 годом... В этом плане, конечно, вопросы, связанные с инвестиционным сотрудничеством, созданием совместных трансъевразийских компаний. В первую очередь российско-белорусских, которые будут достаточно уверенно чувствовать себя на внутреннем рынке и производить те товары, которые востребованы на мировых рынках. И вот здесь очень интересные и конструктивные рекомендации были сформулированы Александром Григорьевичем, касающиеся институтов развития. Это не только Евразийский банк развития, Евразийский фонд стабилизации и развития. И, конечно, внутренние источники. Сейчас, казалось бы, недружественное поведение других стран, но это именно то время, когда необходимо очень серьезно инвестировать в создание новых проектов. В первую очередь импортозамещающих. Вот эти все вопросы мною приняты для дальнейшей проработки. Безусловно, предстоит очень серьезный разговор на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Страны ЕАЭС намерены выработать актуальную модель и схему расчетов с учетом текущей ситуации. Александр Лукашенко высказал свое мнение на этот счет. Более предметный разговор лидеров по всем темам состоится в ближайшее время.
Предстоящий саммит ЕАЭС пройдет в видеоформате
Заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое планировалось провести в Бишкеке 27 мая, пройдет в онлайн-формате. А в преддверии его состоится первый Евразийский экономический форум.
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