ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Александр Лукашенко внес смелые предложения по углублению интеграции в ЕАЭС

Актуальные вопросы интеграции обсуждались сегодня, 19 мая, на встрече президента с главой Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

В ЕАЭС приняты меры для компенсации потерь от санкционного давления Запада. Ряд решений по таможенно-тарифному регулированию - это обнуление или существенное снижение ввозных пошлин на более чем тысячу товарных групп для того, чтобы наши предприятия не оказались без сырья, комплектующих и чтобы внутренний рынок не оскудел. Эта реальная поддержка бизнеса и населения оценивается в 2,8 миллиарда долларов.

Сегодня шла речь и о будущем - каким быть ЕАЭС после 2025 года? Президент Беларуси предложил конкретные шаги по углублению интеграции.

До 2025 года у нас действует стратегия развития ЕАЭС, которую главы государств утвердили в декабре 2020 года. А вот что за 2025 годом... В этом плане, конечно, вопросы, связанные с инвестиционным сотрудничеством, созданием совместных трансъевразийских компаний. В первую очередь российско-белорусских, которые будут достаточно уверенно чувствовать себя на внутреннем рынке и производить те товары, которые востребованы на мировых рынках. И вот здесь очень интересные и конструктивные рекомендации были сформулированы Александром Григорьевичем, касающиеся институтов развития. Это не только Евразийский банк развития, Евразийский фонд стабилизации и развития. И, конечно, внутренние источники. Сейчас, казалось бы, недружественное поведение других стран, но это именно то время, когда необходимо очень серьезно инвестировать в создание новых проектов. В первую очередь импортозамещающих. Вот эти все вопросы мною приняты для дальнейшей проработки. Безусловно, предстоит очень серьезный разговор на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии

Страны ЕАЭС намерены выработать актуальную модель и схему расчетов с учетом текущей ситуации. Александр Лукашенко высказал свое мнение на этот счет. Более предметный разговор лидеров по всем темам состоится в ближайшее время.

Предстоящий саммит ЕАЭС пройдет в видеоформате

Заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое планировалось провести в Бишкеке 27 мая, пройдет в онлайн-формате. А в преддверии его состоится первый Евразийский экономический форум.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все