Александр Лукашенко внес смелые предложения по углублению интеграции в ЕАЭС

До 2025 года у нас действует стратегия развития ЕАЭС, которую главы государств утвердили в декабре 2020 года. А вот что за 2025 годом... В этом плане, конечно, вопросы, связанные с инвестиционным сотрудничеством, созданием совместных трансъевразийских компаний. В первую очередь российско-белорусских, которые будут достаточно уверенно чувствовать себя на внутреннем рынке и производить те товары, которые востребованы на мировых рынках. И вот здесь очень интересные и конструктивные рекомендации были сформулированы Александром Григорьевичем, касающиеся институтов развития. Это не только Евразийский банк развития, Евразийский фонд стабилизации и развития. И, конечно, внутренние источники. Сейчас, казалось бы, недружественное поведение других стран, но это именно то время, когда необходимо очень серьезно инвестировать в создание новых проектов. В первую очередь импортозамещающих. Вот эти все вопросы мною приняты для дальнейшей проработки. Безусловно, предстоит очень серьезный разговор на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии