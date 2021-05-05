Александр Лукашенко встретился с Игорем Додоном

Александр Лукашенко сегодня встретился с Игорем Додоном. Общение проходит в неформальной обстановке за городом. Экс-президент Молдовы сегодня возглавляет партию социалистов страны. Между политиками сложились не просто деловые, но добрые и дружеские отношения. Лукашенко и Додон всегда находили общий язык и способствовали сотрудничеству Беларуси и Молдовы.