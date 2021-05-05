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Александр Лукашенко встретился с Игорем Додоном
Александр Лукашенко сегодня встретился с Игорем Додоном. Общение проходит в неформальной обстановке за городом. Экс-президент Молдовы сегодня возглавляет партию социалистов страны. Между политиками сложились не просто деловые, но добрые и дружеские отношения. Лукашенко и Додон всегда находили общий язык и способствовали сотрудничеству Беларуси и Молдовы.
Сегодня в Минск прибыла с визитом парламентская делегация Молдовы во главе со спикером Зинаидой Гречаный
Состоялась встреча с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко и спикером Совета Республики Натальей Кочановой. Подписано совместное заявление о сотрудничестве между парламентами стран. Также стороны обсудили укрепление двусторонних контактов, в частности, развитие торгово-экономических отношений.
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