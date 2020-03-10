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Александр Лукашенко встретился с руководством Совета Министров
От гарантии для сотрудников предприятий-банкротов, переработки вторсырья до развития электротранспорта. Накануне во Дворце Независимости Президент встретился с руководством Совмина. Обсуждали 7 проектов указов. Все Александр Лукашенко отправил на доработку. Вопросы разные и затрагивают важные сферы, а, значит, интересы общества. Поэтому было предложено в таком составе взвесить все за и против. Требование Президента: все нововведения должны сделать жизнь белорусов более комфортной.
Обеспечение интересов людей - в центре экономики
Говорили и о совершенствовании системы госнадзора за состоянием сельхозтехники и оборудования. Посыл понятный: относиться к купленному с господдержкой бережно. Бесхозяйственность приводит не только к ЧП, но и к увольнениям и судам. Обсуждали и документ, который должен повысить эффективность работы местной власти. Здесь, как сказал наш Президент, деньги превыше всего! Если будет финансовый результат - будет и поощрение руководителей.
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