Александр Лукашенко заслушал доклад губернатора Витебской области о ходе жатвы в регионе

По-прежнему в поле зрения Главы государства и ход уборочной кампании. Без отрыва от работ в полях профильные руководители, а также председатели облисполкомов информируют Президента о ситуации в ежедневном режиме. Накануне Александр Лукашенко заслушал подробный доклад губернатора Витебской области о ходе жатвы в регионе.



Здесь убрано 60 процентов площадей. В закромах уже более 650 тысяч тонн зерна. Увеличивать эти цифры должными темпами аграриям пока мешает погода. Вместе с тем, как доложил Николай Шерстнев, оптимизма аграрии не теряют - как только позволят погодные условия, за дело возьмутся с максимальной отдачей и эффективностью. Интересовался Президент также ходом уборки льна в регионе. На данный момент почти 75 процентов площадей этой культуры уже вытереблено, а это 10 тысяч гектаров.



