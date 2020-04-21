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Александр Сабодин прогнозирует, что будет с рынком нефти дальше

Что будет дальше с рынком нефти, и вернется ли баррель к привычным положительным значениям? Аналитики уже строят прогнозы.

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