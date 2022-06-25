Александр Субботин: География экспортных продаж для Витебщины - 60 стран

Активное взаимодействие с белорусскими перерабатывающими компаниями. Чтобы на полках российских магазинов был богатый выбор наших продуктов питания, согласовывают балансы поставок и цены.



Львиную долю продукции (около 55 %) на рынок страны-соседки поставляют предприятия Витебской области. Остальная часть экспорта - более далеким покупателям. Конечно, из-за санкционного давления меняется логистика, появляются альтернативные пути доставки. Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал губернатор региона Александр Субботин. Вообще география экспортных продаж для Витебщины - 60 стран. А сейчас, когда продовольствие в высоком спросе и цене во всем мире, белорусские аграрии в серьезном выигрыше. Тем самым подтверждается правильность нашей стратегии развития с акцентом на АПК.



Чтобы нарастить объемы производства молока и мяса, загрузить под 100 % свою переработку, особое внимание сейчас внедрению новых технологий, обновлению ферм и увеличению посевных площадей для озимого ячменя.