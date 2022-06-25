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Как в Беларуси решается вопрос с нехваткой тетрапака
Вопрос нехватки тетрапака для перерабатывающих предприятий в области решается, но решается не только замещением с других рынков, но и новыми видами упаковки, рассказал губернатор Витебской области Александр Субботин в проекте "Вопрос номер один".
"Кто-то возвращается в пленочную упаковку, как было раньше, она, кстати, более дешевая. Кто-то ищет мелованный картон, упаковки тетрапак в России и других странах. Единого рецепта нет, каждое предприятие само пытается найти выход. Если нужно, обращаются за помощью, мы, конечно же, всегда подставляем плечо. Главное, чтобы была продукция, а как и куда ее упаковать - второй вопрос, но тоже очень важный", - подытожил губернатор Субботин.
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