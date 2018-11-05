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Александр Турчин: Лучший экономический курс для Беларуси обеспечит предсказуемость государственной политики
Лучший экономический курс для Беларуси обеспечит предсказуемость государственной политики. Сегодня об этом заявил первый вице-премьер Александр Турчин, открывая "Кастрычніцкі эканамічны форум". Он ежегодно объединяет на одной площадке в Минске ведущих международных финансистов, экспертов в области инвестиций, деловое сообщество. Для предпринимателя нет ничего лучше стабильности, что и было заложено программой, принятой Всебелорусским народным собранием, отметил Александр Турчин.
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