Александр Турчин: Лучший экономический курс для Беларуси обеспечит предсказуемость государственной политики

Лучший экономический курс для Беларуси обеспечит предсказуемость государственной политики. Сегодня об этом заявил первый вице-премьер Александр Турчин, открывая "Кастрычніцкі эканамічны форум". Он ежегодно объединяет на одной площадке в Минске ведущих международных финансистов, экспертов в области инвестиций, деловое сообщество. Для предпринимателя нет ничего лучше стабильности, что и было заложено программой, принятой Всебелорусским народным собранием, отметил Александр Турчин.