Александр Ярошенко рассказал о резидентах, стройках и планах "Великого камня"

Индустриальный паркв мае празднует юбилей - 5 лет! "Великий камень" - уникальный проект. Сегодня он по праву считается связующим звеном для бизнеса Европы и Азии. К своему пятилетию "Великий камень" подходит с высокими результатами.



О резидентах, стройках индустриального парка и перспективных планах рассказал программе "События" глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.



Полное интервью с Александром смотрите в программе "События" сегодня в 17:30 на телеканале "Беларусь 24".



