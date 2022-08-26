Александру Лукашенко на БелОМО рассказали о новом перспективном проекте

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения Минского механического завода имени С.И.Вавилова - управляющей компании холдинга "БелОМО" рассказали о перспективном проекте по производству систем ABS и EBS тормозного привода автомобилей, сообщает БелТА.

Генеральный директор холдинга Александр Мороз проинформировал главу государства о работе предприятий и их финансово-экономическом состоянии. По его словам, объемы производства растут, задолженности по зарплатам нет. "Все предприятия работают стабильно, с чистой прибылью, выполняют все показатели", - отметил Александр Мороз.

Большую часть продукции (65%) предприятия БелОМО поставляют на экспорт, при этом половину - в страны дальнего зарубежья. Один из перспективных проектов - создание систем ABS и EBS тормозного привода для большегрузных автомобилей. "Очень востребовано. Россия вся в очереди стоит. Мы конкурировали с ними, но сейчас появилась ниша, наша задача - эту нишу занять", - заявил руководитель холдинга.

Проект по разработке и производству импортозамещающих систем ABS и EBS тормозного привода автомобилей и прицепных устройств разработан для потребностей белорусских и российских предприятий. Предполагается, что эти изделия будут разрабатываться для большегрузных автомобилей, автобусов, троллейбусов и сельскохозяйственной техники.

К концу года на предприятии планируют приступить к первым испытаниям системы ABS. Система EBS будет готова еще через год. Источники финансирования - собственные и заемные средства.

"Проект вошел в программу наших отношений с Российской Федерацией. Согласованы объемы инвестиций и объемы роста производства", - пояснил вице-премьер Петр Пархомчик.

Но в то же время у холдинга есть и определенные проблемы или, как говорит Александр Мороз, задачи, которые предстоит решить.

Президент обратил внимание, что в структуру холдинга входит предприятие "Зенит", в свое время выпускавшее популярные марки фотоаппаратов. Ныне же в ходу исключительно импортная техника, заметил глава государства.

Александра Лукашенко заверили, что по оптике и механике отечественные технологии и ныне на высоком мировом уровне. Вопрос только в конкурентоспособности в сегменте электроники.

Отдельное внимание в холдинге уделяют созданию производств в малых городах. В частности, новое дыхание придадут заводу "Зенит" в Вилейке, появится производство в Рогачеве.

Но главный продукт минского производства - это оптические изделия. На предприятии главе государства продемонстрировали новые разработки в сфере оптоэлектроники, рассказали о дальнейших перспективах развития.

"Деньги надо вкладывать в те направления, где у нас есть компетенции, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если есть, надо это делать и доводить до мирового, выше мирового уровня".