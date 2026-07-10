Алексей Попко рассказал о механизме экспортной поддержки товаров Союзного государства

Беларусь - экспортно ориентированная страна. С недавнего времени утвержден механизм экспортной поддержки товаров Союзного государства. О финансовой помощи и работе данного механизма поговорили с начальником управления экспортного финансирования Банка развития Беларуси Алексеем Попко в "Актуальном интервью".

Банк развития предоставляет своим клиентам и партнерам, экспортерам и их покупателям широкий спектр финансовых инструментов с целью продать как можно больше белорусских товаров на экспорт.

Новый продукт возник 25 июня 2026 года благодаря поддержке правительства Беларуси, когда было подписано постановление № 320 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2023 года № 58", согласно которому вводится новая терминология в поддержку указа № 534 Президента Беларуси "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)". Это, кстати, основной инструмент, которым оказывается экспортная кредитная поддержка "Товару Союзного государства". Этому, по словам гостя интервью, предшествовало принятие Советом Министров Союзного государства постановления, идентифицировавшего определение "Товар Союзного государства".

Товар Союзного государства - продукт, произведенный либо на территории Беларуси, либо на территории России с долей не менее 50 % обеих стран в стоимости производства этого товара, при этом не менее 25 % должна быть белорусская составляющая и не менее 25 % - российская.

"Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня 2026 года дает полномочия оказывать финансовую поддержку товарам, производящимся на территории РФ из белорусских комплектующих. Например, в Российской Федерации есть несколько совместных белорусско-российских сборочных производств, направленных на создание подобного рода товаров", - рассказал начальник управления экспортного финансирования Банка развития.

Алексей Попко

К примеру, на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе производят трамваи и троллейбусы из машинокомплектов, собранных в Республике Беларусь. До выхода соответствующего постановления Банк развития мог финансировать только поставку машинокомплектов, то есть дать кредит белорусскому заводу на производство и поставку этих машинокомплектов в Российскую Федерацию. Новое же постановление правительства дает возможность предоставить кредит, например, резиденту РФ, компании, фермерскому хозяйству или муниципальному образованию, которое может приобрести уже собранный российский троллейбус или трамвай из белорусских комплектующих.

Алексей Попко:

"Это уникально и для Союзного государства, и для Беларуси в целом, поскольку Банк развития будет давать кредит резиденту Российской Федерации на российский товар с одной оговоркой - этот товар является "Товаром Союзного государства". Правительство определило критерии, что это за товар, либо завод в РФ, собирающий такого рода товары. Он является лицензиатом по соглашению с авторизованным белорусским производителем, например, МАЗом или с "Белкоммунмашем" по производству такой продукции. Это позволяет немного расширить сферу применения постановления, поскольку только недавно продукция начала получать соответствующий статус в России и Беларуси. Вместе с тем мы можем пользоваться альтернативой, если есть заключенный лицензионный договор, и товар, который производится под этим лицензионным договором, тоже может получить такого рода поддержку".

По сути, если нет статуса "Товар Союзного государства", производство все равно может рассчитывать на финансовое плечо. На это, к слову, и был расчет, чтобы не дожидаться формализации, а действовать с момента принятия соответствующего решения правительства.

Главное фото: magnific.com