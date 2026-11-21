Экс-депутат латвийского Сейма и общественный деятель Алексей Росликов, выступая на международном саммите BLOCKCHAIN WORLD 4.0 в Минске, обозначил роль Беларуси в развитии цифровых активов.

Беларусь и Россия, по его словам, сегодня фактически задают тренды в криптовалюте для всего мира. "В тот момент, когда Республика Беларусь и Российская Федерация уже работали над легализацией этих направлений, у нас в Европейском Союзе за это уголовно наказывали и сажали в тюрьму. Последние уголовные дела, которые были реализованы в этом направлении, это 2022-2023 годы", - отметил Алексей Росликов, добавив, что задавать тренды для белорусских специалистов отрасли уже стало нормой.

"Сегодня здесь (на BLOCKCHAIN WORLD 4.0 в Минске. - Прим. news.by) собрано такое количество голов, умов и специалистов, которому Европейский Союз может только позавидовать", - сказал он, намекнув, что при необходимости можно собрать еще больше экспертов.

Криптовалюта, по мнению Алексея Росликова, один из немногих экономических инструментов, который позволяет стране сохранить независимость. "Евро отнимает суверенитет у каждой страны, которая вступает в еврозону. В этом плане вы (белорусы. - Прим. news.by) большие молодцы, что сохранили свою национальную валюту. А криптовалюта - это возможность для свободных, неограниченных платежей", - констатировал Алексей Росликов и добавил, что крипта также снижает потенциал внешнего гегемона, который захочет контролировать либо каком-то образом вмешиваться в экономику страны.

"Я еще раз подчеркиваю, что в Республике Беларусь экономическая свобода - это основополагающее для любого человека, который здесь проживает, даже не гражданина, а резидента. Почему ЕС старается вас максимально держать в тени? Потому что вы ломаете эти тренды, вы угрожаете истории Европейского союза, в которой он старается контролировать каждого человека. Вы даете свободу", - заключил политик, подчеркнув, что речь идет об управляемой свободе, которая должна соответствовать требованиям законодательства.