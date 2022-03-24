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Алексей Богданов: Беларусь обеспечена своими продуктами

Беларусь обеспечена продовольствием, импорт не оказывает большого влияния на насыщение рынка, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Продовольственная безопасность была одним из приоритетов нашей политики. Продолжается активная работа по импортозамещению.


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